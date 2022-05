Fange døde af overdosis i nordjysk fængsel - nu får pårørende millionerstatning

AALBORG/JERUP:Det koster nu Kriminalforsorgen en millionregning og en dom for at krænke Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, at en indsat i Kragskovhede Fængsel nord for Frederikshavn døde i november 2017 efter at have slugt indholdet af et glas methadonpiller.

Det slog Retten i Aalborg onsdag fast i en civil retssag anlagt af den afdødes pårørende.

Dødsfaldet skete natten mellem 16. og 17. november i 2017. Her gjorde en medindsat fængselspersonalet opmærksom på, at den nu afdøde havde slugt pillerne og lagt sig til at sove.

I stedet for at tilkalde lægehjælp hentede fængselspersonalet den indsatte og placerede ham i en isolationscelle, hvor han nogle timer senere blev fundet livløs.

Først da blev der tilkaldt en ambulance, men da var det for sent at redde den indsattes liv.

Det var en fejl, afgjorde Retten i Aalborg onsdag og gav advokat Tobias Stadarfeld Jensen fra Advokaterne Bonnez & Ziebe medhold i, at fængselspersonalet skulle have tilkaldt lægehjælp, da den medindsatte henvendte sig til fængselspersonalet.

Kriminalforsorgen skal nu betale godt 975.000 kr. + sagsomkostninger og renter i erstatning til den afdødes pårørende, men Kriminalforsorgen er samtidig blevet dømt for at krænke artikel 2 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der handler om mennesker, som dør på grund af behandlingen i fængslet.

Kriminalforsorgen er tidligere flere gange blevet dømt for at krænke konventionens artikel 3, der forbyder tortur, nedværdigende og umenneskelig behandling, men det er aldrig tidligere sket, at Kriminalforsorgen er blevet dømt for at krænke artikel 2.