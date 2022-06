Far forsøgte at snyde sig til ekstra corona-midler i sønnens firma

AALBORG:En 68-årig mand forsøgte at hive lidt ekstra penge ind til sin søns firma, da han under den første coronanedlukning i marts 2020 pyntede på ansøgningen om ekstra covid-19 kompensation.

Det blev han onsdag idømt 50 dages betinget fængsel for med vilkår om samfundstjeneste, oplyser anklager Mette Vestergaaard.

Sønnen - og altså ejeren af firmaet - var også tiltalt i sagen, men han blev frikendt, da retten fandt, at han ikke kendte noget til farens svindelnummer.

Opgav for mange timer

Det var den 68-åriges datter - der var ansat i sønnens firma - som han forsøgte at få uberettiget covid-19 lønkompensation for.

I ansøgningen til Erhvervsstyrelsen havde han oplyst, at hun var ansat 15 timer om ugen, og dermed skulle firmaet have omkring 33.000 kroner i hjemsendelsesperioden fra marts til juni.

Men Erhvervsstyrelsen opdagede, at der var noget galt, da de bad om ekstra dokumentation. Problemet var nemlig, at datteren var i flexjob, og derfor kunne Jobcenteret fortælle, at hun faktisk kun var ansat i otte timer, fortæller anklager Mette Vestergaard.

I retten holdt den 68-årige dog fast i, at det han havde oplyst i ansøgningen var rigtigt.

Han valgte at dog at modtage dommen.