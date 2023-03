Trafikuheld: Far kørte spritkørsel med sin 14-årige datter

NØRRESUNDBY:Lørdag aften var tre biler involveret i et trafikuheld i krydset mellem Dronningensgade og Dronnings Tværgade i Nørresundby.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi, Bruno Brix.

En mand kom kørende ad Dronnings Tværgade, og da han kom til Dronningensgade, kørte han frem for ubetinget vigepligt.

Han kolliderede med en bil, der kom kørende ad Dronningensgade. I bilen sad en far og en 14-årig datter.

Da bilen blev ramt, kørte faren ind i en parkeret bil på vejen.

Politiet tog alkoholtest på de involverede, da de ankom til stedet.

Det viste sig, at faren havde en promille på over det tilladte, hvorfor han er blevet sigtet for overtrædelse af paragraf 54, spritkørsel.

Den 14-årige datter og føreren af bilen, der overtrådte sin vigepligt, blev bragt til hospitalet med lettere skader.

Manden, der overtrådte sin vigepligt, kan formentlig se frem til en bøde.