Far udsatte sine to døtre for vold igennem flere år

AALBORG:Igennem flere år udsatte en 39-årig far sine to døtre for vold i hjemmet syd for Aalborg. Volden mod børnene begyndte allerede, da de var blot tre og seks år gamle.

Torsdag blev den 39-årige så idømt fire måneders ubetinget fængsel for kontinuerlig at have udsat sine børn for volden, der bestod i både slag med flad hånd, slag med fluesmækker og i et enkelt tilfælde også spark.

Det oplyser anklager Mette Høg.

Volden mod den ældste af døtrene begyndte, da hun var seks år gammel i 2010 til maj 2021, hvor manden blev anholdt efter en voldsepisode i hjemmet, der den dag både gik ud over den ene af døtrene og hustruen.

Den anden datter var udsat for vold, fra hun var blot tre år gammel i 2015.

Nægtede alt

I Retten i Aalborg nægtede den 39-årige sig skyldig, og han afviste, at han nogensinde havde lagt en hånd på sine børn.

I stedet forklarede han, at børnene og deres mor havde fundet på beskyldninger mod ham i forbindelse med, at han og hustruen var gået fra hinanden, fortæller Mette Høg.

Ud over fængselsdommen fik den 39-årige - der er fra Bosnien - også en advarsel om udvisning af landet.

Han udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.