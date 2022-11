Farlig brand: Ville spærre beboere inde og sætte ild til bygning

AALBORG:En 48-årig nordmand er blevet idømt en behandlingsdom for at have forsøgt at sætte ild til en ejendom på C. W. Obels Plads i Aalborg, hvor han også havde forsøgt at spærre beboerne inde.

Episoden udspillede sig 27. juli omkring klokken 3 i en baggård på C. W. Obels Plads. Her havde den 48-årige mand først lagt flere stykker pejsebrænde flere steder langs bygningen og spærret flere døre, så beboerne ikke kunne komme ud, inden han satte ild til en parasol.

To vidner opdagede dog branden i parasollen og råbte af den 48-årige, der stak af fra stedet. Ilden blev hurtigt slukket, og ingen kom til skade.

Den 48-årige blev efterfølgende efterlyst med billede fra et overvågningskamera, der havde fanget episoden. To dage senere blev han anholdt efter et tip fra en borger.

Sindssyg i gerningsøjeblikket

I Retten i Aalborg erkendte den 48-årige, at han havde sat ild til parasollen. Han nægtede dog, at han havde haft til hensigt at sætte ild til ejendommen og spærre beboerne inde, fortæller anklager Thomas Klingenberg.

Den 48-årige er blevet mentalundersøgt i forbindelse med sagen, og undersøgelsen har vist, han er sindssyg - og også var det i gerningsøjeblikket.

Derfor er han blevet idømt en dom til psykiatrisk behandling. Derudover er han blevet udvist af Danmark i seks år, fortæller Thomas Klingenberg.

Den 48-årige valgte at modtage dommen.