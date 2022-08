Fem-årig pige døde i tragisk ulykke: Nu kigger politiet på sagen igen

AALBORG:Nordjyllands Politi genoptog i juni efterforskningen i sagen om den tragiske drukneulykke tæt ved en børnehave i Frejlev, hvor en fem-årig pige fra børnehaven mistede livet.

Det skete, efter at pigens familie havde klaget over politiets efterforskning i sagen. Familien sendte 17. juni et klagebrev til Nordjyllands Politi med anmodning om at sende brevet videre Statsadvokaten, hvori de bad om, at politiet skulle efterforske yderligere i sagen.

Men brevet nåede kun til Nordjyllands Politi, for 30. juni kom der et brev retur til familiens advokat, hvori politiet oplyste, at anklagemyndigheden nu havde kigget på sagen igen og af egen drift besluttet at genoptage efterforskningen.

Det fortæller familiens advokat, Thomas Frisgaard.

Advokat: Mangelfuld efterforskning

Den fem-årige gik i Specialbørnehaven Væksthuset i Frejlev - en børnehave, der tager sig af børn, der enten har en diagnose eller er i udredning for en diagnose.

Mandag 9. maj klokken 11.11 fik Nordjyllands Politi anmeldelsen om ulykken. Den fem-årige pige var angiveligt kravlet over et hegn i børnehaven, hvorefter hun faldt ned i et bassin i nærheden. Her blev hun fundet livløs.

Redningsmandskab og politi blev straks kaldt frem til stedet, men pigens liv stod ikke til at redde.

Efter længere tids efterforskning lukkede politiet i første omgang sagen og udtalte dengang, at omstændighederne omkring ulykken var blevet undersøgt grundigt, og at konklusionen var, at der var tale om en dybt tragisk ulykke, og at der ikke var grundlag for at sigte eller tiltale nogle for overtrædelse af straffeloven eller anden lovgivning.

Men den beslutning var den fem-årige piges familie ikke tilfreds med.

Familien mener nemlig, at der er uoverensstemmelser mellem kommunens redegørelse i sagen og politiets efterforskning - blandt andet omkring tidsforløbet. Derudover mener familien, at de indledningsvist fik andre oplysninger end det, som politiets redegørelser efterfølgende har vist.

- Vi har bedt om, at politiet kigger mere ind i sagen for at finde ud af, hvordan det hænger sammen. Vi mener, at politiets efterforskning var mangelfuld og kun efterlod et halvt billede, siger familiens advokat, Thomas Frisgaard.

Og sagen blev altså også genoptaget af politiet, bekræfter politikommissær Michael Karstenskov, Nordjyllands Politi.

Han oplyser, at sagen fortsat er under efterforskning, men at han derudover ikke har yderligere kommentar i forhold til efterforskningen.