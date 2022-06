Fem dømt for at kaste molotov-cocktail: Ekskæreste skulle skræmmes

AALBORG:Det var en bitter strid om forældremyndigheden over et barn, der var kernen i den konflikt, som 29. november 2020 kort før kl. 20 førte til et brandattentat med en molotovcocktail på en personbil på Mylius Erichsens Vej i Aalborg.

Ejeren af personbilen var kæreste med ekskæresten til en af de fem mænd, som onsdag blev idømt straffe på mellem ni måneder og et års fængsel ved Retten i Aalborg for blandt andet at sætte ild til bilen. Ifølge anklageskriftet for at skræmme eller tvinge ekskæresten til at opgive forældremyndigheden over det fælles barn, hun havde med en nu 50-årig mand.

De fem mænd blev alle anholdt og varetægtsfængslet i marts 2021 og sad varetægtsfængslet indtil juni i fjor, oplyser anklager Sofie Stokholm.

Ved domsafsigelsen blev alle fem mænd i alderen 22-50 år dømt for brandstiftelse, mens tre af mændene - den 50-årige mand, en 36-årig mand samt en nu 22-årig mand, - også blev dømt for ulovlig tvang, da de alle tre kendte årsagen til brandattentatet.

Det gjorde en 27-årig mand og en anden 22-årig ikke, oplyser Sofie Stokholm.

Den 50-årige mand fik i retten den hårdeste dom på ét års fængsel, mens den 22-årige mand og den 36-årige, som begge kendte til striden om forældremyndigheden, hver fik en dom på 10 måneders fængsel.

Den anden 22-årige fik ni måneders ubetinget fængsel for sin andel i branden, mens den 27-årige mand på grund af flere andre forhold, han var tiltalt for, fik en fællesstraf på 10 måneders fængsel.

Ingen af de fem tiltalte var til stede, da dommen faldt, så det er ukendt, hvordan de stiller sig til dommene.