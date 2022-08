Fik smadret ruder med sten: Fire mænd med tilknytning til Satudarah sigtet

PANDRUP:Fire mænd - alle med tilknytning til rockergruppen Satudarah i Aalborg - blev tirsdag sigtet for at have kastet sten gennem ruderne på et hus i Pandrup.

Ifølge politiet skete hærværket, fordi en af de fire mænd har en uoverensstemmelse med beboeren i huset.

Det fortæller vicepolitiinspektør Niels Kronborg, Nordjyllands Politi.

Hærværket skete kort før klokken 11.30, hvor politiet fik en anmeldelse om, at flere mænd kastede sten mod husets ruder, som var blevet knust. Der blev sendt en patrulje af sted, og på vej hen til adressen fik patruljen øje på en bil, der passede til beskrivelsen i anmeldelsen og stoppede den.

I bilen sad de fire mænd med relationer til Satudarah. En af mændene blev anholdt, men er senere blevet løsladt igen.

Sagen efterforskes nærmere

Politiet efterforsker nu sagen nærmere - og her kigger man også på baggrunden for hærværket, fortæller Niels Kronborg.

Beboeren i huset i Pandrup har ikke en tilknytning til nogen grupperinger, og umiddelbart tyder det altså på, at det er en personlig konflikt, der har fået de fire mænd til at køre til Pandrup og bombardere huset med sten.

- Men vi efterforsker selvfølgelig sagen og undersøger, om der skulle være nogle dybere motiver bag hærværket, siger Niels Kronborg.

Han understreger derfor også, at der ikke er noget, der tyder på, at episoden i Pandrup er et led i en konflikt mellem grupperinger i Nordjylland.

Satudarah indviede klubhus

Satudarah Aalborg blev officielt indviet 21. maj, hvor der blev holdt en kæmpe fest i det nye klubhus på Lerbækvej ved Vodskov.

Rockergruppen fik for alvor fodfæste i det nordjyske i 2022 og har rekrutteret massivt. Blandt andet er tidligere højstående medlemmer af Bandidos blandt de toneangivende medlemmer i Aalborg.