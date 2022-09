Filmede kæreste i soveværelse med skjult kamera - viste billeder til fælles vennepar

AALBORG:Da en 55-årig mand satte en højtaler op ved fjernsynet i soveværelset, tænkte hans kæreste ikke videre over det. Men i virkeligheden var højtaleren et skjult videokamera, som filmede kæresten i soveværelset.

Torsdag blev den 55-årige så dømt for at havde videooptaget sin kæreste i smug i deres lejlighed i Aalborg, og efterfølgende at have vist billeder af seksuel karakter fra videoerne til deres fælles vennepar.

Det oplyser anklager Mathias Petersen.

Dømt: Hun vidste det godt

For det var ikke billeder af en sovende kvinde, som venneparret fik at se. Kameraet begyndte nemlig først at filme, når der var bevægelse i soveværelset, og optagelserne blev sendt direkte til den 55-åriges telefon.

Og noget af det, der blev fanget af det af kameraet, var kæresten i en afslørende natkjole samt i en onani-situation.

I retten forklarede den 55-årige, at kæresten godt vidste, at han havde sat kameraet op. Han forklarede også, at kameraet var sat op, fordi kæresten led af hjerteproblemer, og han ville holde øje med hende, hvis hun lagde sig på sengen, mens han var på arbejde, fortæller anklageren.

Gemte videoer på telefon

Men den 55-årige gjorde mere end blot at holde øje med kæresten. For da han en dag sad på arbejde, og der tikkede en onani-video af kæresten ind, sørgede han for at gemme optagelserne.

Det skjulte kamera var aktiv i mellem juni 2020 og frem til november, hvor den 55-årige og kæresten gik fra hinanden. På det tidspunkt kendte kæresten stadig ikke noget til de skjulte optagelser.

Ifølge den 55-årige gemte han videoerne af kæresten, fordi han senere ville vise den til hende og bruge det som et argument for, hvorfor de ikke havde ret meget sex, forklarer anklageren.

Viste billeder til vennepar

Det var dog ikke kæresten, der så videoen først. Den 55-årige tog nemlig nogle screenshots fra videoerne, og viste billederne til sin nu daværende kammerat. Senere sendte han tre screenshots fra videoen til kammeratens kæreste.

Det var langt over deres grænse, og de fortalte den 55-åriges tidligere kæreste om billederne, og herefter blev den 55-årige meldt til politiet.

Den 55-årige blev idømt 30 dages betinget fængsel med vilkår om 40 timers samfundstjeneste. Derudover blev han dømt til at betale 10.000 kroner til ekskæresten i tortgodtgørelse.

Han udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen, oplyser Mathias Petersen.