Politiet søger vidner til groft seriehærværk

Der var glæde på banen efter kampen, men for fire bilejere bliver fredagen ikke husket for sejren til Aalborg Pirates' på ishockeybanen i Gigantium.

I stedet vil den blive husket for smadrede biler.

For det var det, der mødte dem, efter politiet ankom til Gigantium 01.35.

Her var der anmeldt en bilbrand i det fri, og da politiet kom frem, kunne de konstatere, at bilen, der stod i brand, også havde smadrede vinduer - og at de var blevet smadret, før branden tog fat i bilen, der endte med at udbrænde.

Det fortæller vagtchef Karsten Højrup fra Nordjyllands Politi.

Efter branden fandt politiet yderligere tre biler, som stod parkeret tæt ved hinanden.

De havde alle fået knust ruderne og var blevet ridset hele vejen rundt med en ukendt genstand.

Det betegnes som groft hærværk, og når det er sket på flere biler, er det seriehærværk, fortæller vagtchefen.

Politiet har iværksat en undersøgelse, der skal forsøge at fastlægge, hvem der står bag forbrydelsen.

Og her kommer politiet med en opfordring: For hvis du har set eller hørt noget ved Gigantium i tidsrummet efter ishockeykampen og klokken 01.35 natten til lørdag, hører politiet gerne fra dig på telefon 114.