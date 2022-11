Fire mænd ville befri 20-årig efter retssag om skudopgør i det kriminelle miljø

AALBORG:Det var en af de to 20-årige mænd, der er tiltalt for et skudopgør i det kriminelle miljø i Aalborg, som fire mænd formentlig forsøgte at befri fredag eftermiddag midt i Aalborg efter et retsmøde i sagen.

Det bekræfter vicepolitiinspektør Niels Kronborg overfor Nordjyske.

Den dramatiske episode udspillede sig ved 15-tiden på Vesterbro ved Kong Christians Allé midt i Aalborg. Den 20-årige havde netop været i Retten i Aalborg og var på vej tilbage til arresten, da en anden bil pludselig kørte ind foran bilen fra kriminalforsorgen, hvori den 20-årige befandt sig, og flere flere mænd fra den anden bil sprang ud.

Det lykkedes dog personalet fra kriminalforsorgen at slippe fri ved at køre hen over cykelstien. Politiet rykkede massivt ud, og tre kvarter senere blev fire mænd, som politiet mener står bag flugtforsøget, anholdt i en bil ved Langagervej-Skjernvej i det østlige Aalborg.

Relationer til GT-gruppe

Den 20-årige mand, som de fire mænd nu er sigtet for at forsøge at befri, er sammen med en jævnaldrene mand tiltalt for drabsforsøg på en 22-årig mand, der i marts 2021 blev lokket i baghold i Idrætsbyen, hvor han blev omringet af flere om mænd der begyndte at skyde på hans bil. Den 22-årige blev skudt i benet og efterfølgende holdt som fange i nogle timer.

Skuddramaet var kulminationen på en højspændt konflikt mellem to grupperinger i Aalborg - den ene med base omkring Grønlands Torv, den såkaldte GT-gruppe.

De to tiltalte har begge tilknytning til GT-gruppen, og de fire mænd, der nu er sigtet for forsøg på fangeflugt, har også alle tilknytning til gruppen, fortæller Niels Kronborg.

Søger vidner

De fire mænd blev lørdag fremstillet i et grundlovsforhør, hvor de dog ikke blev varetægtsfængslet. Derimod blev deres anholdelse opretholdt i tre gange 24 timer, hvor politiet har mulighed for at efterforske befrielsesaktionen nærmere.

Det betyder, at de fire mænd skal fremstilles i grundlovsforhør igen senest tirsdag eftermiddag.

Niels Kronborg siger i den forbindelse, at politiet stadig gerne høre fra vidner, der har set noget på Vesterbro i forbindelse med befrielsesforsøget.

Man kan kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114, hvis man har oplysninger i sagen.

Kigger på trusselsvurdering

Der mangler stadig flere retsdage i sagen mod de to 20-årige tiltalte, og fredagens drama på Vesterbro får nu politiet til at kigge nærmere på bevogtningen til retsmøderne.

Under de tre første dage har der kun være personale fra kriminalforsorgen til stede i retten.

- Det er logisk, at vi kigger nærmere på trusselsvurderingen, siger Niels Kronborg.