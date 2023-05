Fire patruljevogne jagtede bil tværs gennem Aalborg og Nørresundby

ÁALBORG/NØRRESUNDBY:Onsdag aften, mens mange nordjyder sad klistret til skærmen for at følge den nervepirrende DM-finale i håndbold mellem Aalborg Håndbold og GOG, gik det også hedt for sig på gader og stræder i centrum af Aalborg.

Ifølge Nordjyskes oplysninger deltog fire patruljevogne - heraf én civil - fra Nordjyllands Politi i en hæsblæsende biljagt kort før kl. 22, der først sluttede, da bilen med en yngre mand bag rattet blev bragt til standsning på Strubjerg i Nørresundby - fire kilometer nord for Limfjordsbroen.

Biljagten startede i Aalborg og sluttede i Nørresundby. det er uklart, hvad der fik politiet til at eftersætte den yngre mand. Foto: Jan Pedersen

Det er ikke lykkedes Nordjyske at få en kommentar fra Nordjyllands Politi om årsagen til biljagten, men ifølge Nordjyskes oplysninger har politiet anholdt den yngre mand, som angiveligt bliver sigtet for vanvidsbilisme, ligesom politiet har beslaglagt den mindre personbil, han kørte i.

