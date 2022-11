Fire unge mænd sigtes for hærværk i Klochhuset

HOBRO:Der blev knust ruder i Klochhuset og smidt ting ud fra en altan, og da en patrulje fra politiet nåede frem, blev der smidt en stol ud.

Den stærkt forfaldne ejendom i Jernbanegade, som ifølge Nordjyskes oplysninger for tiden er ubeboet, virker åbenbart tiltrækkende på en gruppe unge.

Palle Povlsen, Jysk Vagt, skriver i et opslag i Facebook Hobro 21. november, at Jysk Vagt har sikret Klochhuset med online kameraer og flere tilsyn i døgnet. Det skal holde de unge ude af Klochhuset.

Ifølge Jysk Vagt er der flere steder forsøgt ildspåsættelse i huset, og der festes: Tiltagene er for at undgå en katastrofe. Berusede unge der tænder ild og ikke kan komme ud, vil være en tragedie, skriver Jysk Vagt.

Politikommissær Mikkel Brügmann, Himmerlands Politi, oplyser til Nordjyske, at politiet siden august i år har haft én hærværkssag fra Klochhuset. Den fandt sted søndag 6. november.

Klokken 23.30 den søndag aften rykkede politiet ud efter at have fået en anmeldelse om, at der blev knust ruder og smidt ting ud fra en altan i Klochhuset.

Da patruljen fra politiet ankom til Jernbanegade 15 kunne de konstatere, at en gruppe unge befandt sig i en forladt lejlighed.

Der var en seng og nogle andre møbler, der lå øldåser og cigaretskodder på gulvet, og der var i øvrigt hverken strøm eller vand i lejligheden, oplyser Mikkel Brügmann.

De unge forsøgte at stikke af, men blev løbet op af politiet. I alt fire unge mænd fra lokalområdet sigtes for hærværk ved at have knust ruder i Klochhuset. En er 18 år, to er 19 og en er fyldt 20.

- Selvfølgelig er det ulovligt. Men vi betragter det mere i retning af drengestreger, hvor nogle unge prøver grænser af, siger Mikkel Brügmann.

Ifølge Mikkel Brügmann har politiet ikke modtaget en anmeldelse om forsøg på ildspåsættelse i Klochhuset.

- Ejeren kan godt have observeret det og bedt vagtselskabet om at holde ekstra øje, uden at det kommer til politiets kendskab. De ved selv, hvornår der kan være en politisag i det, siger Mikkel Brügmann.

Klochhuset ejes af erhvervsmand Ove Rasmussen, Hobro. En anden lokal erhvervsmand, Bent Dahl, har option på at købe grunden med henblik på at opføre et boligbyggeri i 15 etager.