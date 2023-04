Fisker fundet død i nordjysk havnebassin

HIRTSHALS:Lørdag kort før kl. 14 blev en 61-årig fisker fra en kutter, som er beliggende i havnen ved Hirtshals, fundet livløs i havnebassinet ved Sydkajen 8 i Hirtshals.

Nordjyllands Politi mener, at manden er faldet i vandet i løbet af natten til lørdag.

Manden blev bjærget og konstateret død. Det fortæller vagtchef Lau Larsen fra Nordjyllands Politi.

- Dødsfaldet er ikke sket i forbindelse med arbejdet på havnen. Der skal være ligsyn, og vi mistænker ikke, at der er sket en forbrydelse. Det er en tragisk ulykke. Vi er nu ved at undersøge, om arbejdstilsynet vil ind over, oplyser vagtchefen.

Manden var hjemmehørende i Lemvig. De pårørende er underrettet.