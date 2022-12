Flere sigtet for Hasseris-indbrud: Beboer fangede en af dem

AALBORG:En lang række formodede indbrudstyve er blevet anholdt i løbet af november, og politiet mener, at flere af dem står bag den indbrudsbølge, der ramte Aalborg og især Hasseris i sensommeren og efteråret.

Dermed mener politiet også, at man nu har fået sat en prop i indbrudsbølgen.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi med anholdelserne har fået dæmmet op for en del af indbruddene, siger leder af politiets berigelsesafdeling, politikommissær Ulf Munch Sørensen.

Især bydelen Hasseris var plaget af mange indbrud i sensommeren og satte bydelen på den anden ende.

Og det var faktisk også en borger, der fangede en af de formodede tyve, som kan have flere Hasseris-indbrud på samvittigheden.

Det skete 9. november, da beboeren i Hasseris overraskede en indbrudstyv i sit hus. Resolut satte beboeren efter tyven, fangede ham og tilbageholdt ham, indtil politiet kom frem.

Der er tale om en 28-årig mand fra lokalområdet, og da politiet begyndte at efterforske mod manden, fik de hurtigt mistanke til, at han stod bag flere af indbruddene i Hasseris, hvor det blandt andet var smykker, der blev stjålet.

- Fremgangsmåden og valget af koster, som den 28-årige er sigtet for, passer på flere af indbruddene i Hasseris, siger Ulf Munch Sørensen.

Den 28-årige, som er kendt af politiet i forvejen, har været varetægtsfængslet, men er blevet løsladt. Han er fortsat sigtet for indbruddene, og Ulf Munch Sørensen vil ikke udelukke, at der kommer flere sigtelser til.

Beboer indstillet til dusør

Beboeren der fangede den 28-årige er nu blevet indstillet til en dusør for sin indsats.

- Det er prisværdigt, det han har gjort, og derfor er han nu indstillet til en dusør. Det er altid en fornøjelse at kunne give et skulderklap efter sådan en oplevelse, siger politikommissæren.

I det hele taget har politiet store roser til borgerne i lokalområdet, der har været særdeles aktive med at hjælpe politiet med oplysninger.

- Vi har fået rigtig mange gode og konkrete tip, og den hjælp vi har fået fra de lokale har betydet en del i flere sager, siger Ulf Munch Sørensen.

Blandt andet har det betydet, at en 33-årige lokal mand og en 57-årig lokal kvinde i november blev sigtet for et indbrud i en villa i Hasseris, hvor det var dyre designermøbler, der blev stjålet, fortæller politikommissæren.

Indbrudsgrupper fanget

De høje indbrudstal i Aalborg og indbrudsbølgen i Hasseris førte også til, at politiet intensiverede indsatsen. Udover de to sager, hvor borgerne har spillet en afgørende rolle, så har politiet efterforskning fældet to mere specialiserede indbrudsgrupper.

En af grupperne havde været i politiets søgelys i et stykke tid, og i november blev to mænd og 36 og 22 år så varetægtsfængslet, mens en 22-årig mand stadig efterlyses.

Gruppen - der er fra Østjylland - betegnes som specialister i at stjæle designermøbler, og er sigtet for at stå bag mindst otte indbrud i Hasseris, Aalborg SV og i andre jyske byer.

Gruppen planlagde indbruddene på forhånd ved at researchede på internettet, hvor de fandt huse til salg med interessante møbler, fortæller Ulf Munch Sørensen.

Derudover blev en anden gruppe anholdt sidst i november, hvor tre mænd sidder varetægtsfængslet for flere indbrud i Hasseris-området/Kornblomstkvateret samt andre jyske byer. Her var det også designemøbler, indbrudsgruppen gik efter.

Lille stigning - men stadig få indbrud

De mange anholdelser har nu betydet, at stigningen i antal indbrud i Aalborg er stagneret.

Indbrudsbølgen i Aalborg har også været det eneste malurt i bægeret i 2022, hvor det endnu engang har været et år med meget få indbrud sammenlignet med tidligere år.

Da coronaen ramte blev raslede indbrudstallet ned, og i 2020 blev der i hele Nordjylland begået 1076 indbrud, hvilket var over en halvering i forhold til årene før. I 2021 faldt indbrudstallet yderligere til 703.

Det tal er indtil videre steget til 914 indbrud. Men det er stadig lavt, understreger Ulf Munch Sørensen efter at have indledt med, at et indbrud altid er et for meget.

- Når det er sagt, så havde vi forventet en stigning efter coronaen, og det er blot glædeligt, at stigningen ikke har været større, siger han.

Ulf Munch Sørensen understreger også, at den særlige indsats på indbrudsområdet, som Nordjyllands Politi har haft siden 2015, fortsætter med uformindsket styrke.