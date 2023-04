Flis i fare for at gå op i røg

AALBORG:En brand i en flisbunke - som heldigvis ligger udenfor - ved Aalborg Portland holder fredag middag brandfolk fra Nordjyllands Beredskab travlt beskæftiget.

- Det er et udendørs oplagt, de bruger til at fyre med. Vi ved ikke, hvordan branden er opstået, men i frisoplag er der risiko for selvantændelse, siger indsatsleder Nicolai Kanstrup fra Nordjyllands Beredskab.

Bunken er ca. 25 x 25 meter og 15 meter høj.

- Vi er ved at fjerne noget af det, der er brand og gløder i. Hvis det går godt, tager det nogle timer. I værste fald skal vi have det meste af bunken fjernet, forklarer indsatslederen.

Bunken ligger langt fra de nærmeste bygninger, så kun flisen er i fare for at gå op i røg.