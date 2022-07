Fodlænke stoppede ham ikke: 31-årig tævede og påkørte kvinde

FREDERIKSHAVN:En 31-årig mand var i gang med at afsone en straf for brud på færdselsloven, da han midt på eftermiddagen 20. maj i år lagde nye alen til sit synderegister.

Det skete på mandens bopæl i Frederikshavn, hvor han - iført en fodlænke - havde besøg af en 23-årig kvinde. Her blev de to så rygende uenige, at det udviklede sig til korporligheder ude på gaden. Her blev kvinden slået flere gange og revet i håret, hvorefter den 31-årige satte sig ind i sin bil og påkørte kvinden, så hun faldt bagover.

Herefter stod manden ud af bilen og smed kvinden ind på forsædet i bilen, hvorefter han smækkede bildøren i, så døren ramte hendes hoved flere gange.

Manden blev få dage efter overfaldet anholdt og varetægtsfængslet i et lukket grundlosvforhør.

Ved tirsdagens retssag i Hjørring var han tiltalt for vold af særlig rå karakter, ligesom han på grund af påkørslen af kvinden var tiltalt for at køre, mens han var frakendt kørekortet. Det erkendte manden i retten, hvor han dog nægtede sig skyldig i den grove vold mod kvinden.

Det fandt retten dog bevist, og han blev derfor idømt fem måneders ubetinget fængsel, oplyser anklager Thomas Klingenberg fra Nordjyllands Politi.

Han fortæller, at den 31-årige mand desuden fik en såkaldt udvisningsadvarsel.

Den dømte udbad sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.

Ved retssagen havde anklagemyndigheden nedlagt påstand om at få konfiskeret den bil, den 31-åroge påkørte den 23-årige kvinde med. Den del af anklageskriftet blev dog ikke afgjort, da der opstod tvivl om ejerskabet af bilen, så det forhold skal først undersøges til bunds, oplyser Thomas Klingenberg.

Den 31-årige har siddet varetægtsfængslet siden 23. maj. Efter dommen blev han løsladt, og alt efter om han anker dommen, vil han blive indkaldt til afsoning på et senere tidspunkt.