Forældre fortalte om den dag, hvor døtre sagde, at de var blevet krænket

AALBORG:Det var berørte forældre, der torsdag skulle fortælle om den dag, hvor deres døtre fortalte dem, at de var blevet krænket af en ansat på deres skole.

En sag, der startede kort før sommeren 2022, hvor en lille gruppe piger på skolen i Aalborg Kommune selv gik til skolen og fortalte, at de var blevet krænket af en nu tidligere ansat på skolen. Det fik lavinen til at rulle, og flere piger begyndte at fortælle om lignende oplevelser.

En 64-årig mand sidder nu tiltalt for at have udsat 20 piger i de små klasser for krænkende berøringer fra 2017 til juni 2022. I et af tilfældene er manden tiltalt for at have krænket en pige ved andet seksuelt forhold end samleje.

I alt otte forældre vidnede i retten, hvor flere tilhørere havde taget plads. Den første forælder var faren til den pige, der havde været udsat for andet seksuelt forhold end samleje.

Han sad i sin bil, da skolen ringede og fortalte ham den skrækkelige nyhed:

- Skolen ringede og fortalte, at min datter var blevet misbrugt af en kollega. Jeg blev rigtig sur, fortalte han.

Krænkelser skete på skødet

Faren var efterfølgende til møde på skolen, hvor han fik at vide, at det var den 64-årige tiltalte det drejede sig om, og at han ikke længere arbejdede på skolen.

Faren talte med sin datter som fortalte, at krænkelserne skete i pauserne, når hun sad på skødet af den 64-årige.

Og netop den 64-åriges skød var omdrejningspunktet for forklaringerne. Pigerne har nemlig alle fortalt deres forældre, at det var på skødet af den 64-årige, at de blev udsat for berøringer.

Flere forældre forklarede, at deres børn havde fortalt, hvordan den 64-årige enten havde berørt, masseret eller strøget pigerne på deres lår og kønsdele. I de tilfælde var berøringerne uden på tøjet.

- Min datter taler sandt

Den tiltalte nægter alt, og har i stedet sat spørgsmålstegn ved de sammenstemmende forklaringer fra børnene. Han har forklaret, at de har talt sammen og aftalt - af en eller anden grund - at hænge ham ud.

Derfor spurgte anklager Mette Bendix hver forælder, om de troede på deres børn.

- Helt sikkert. Min datter lyver ikke, lød det fra forældrene.

Flere piger stod frem

Det var lidt forskelligt, hvordan forældrene fik besked om krænkelsessagen. Nogle blev ringet op af skolen, nogle hørte det fra andre forældre, og andre fik det direkte at vide af deres døtre.

For efter de første piger havde startet sagen, var der indledt en personalesag på skolen, som skolen havde informeret om på Aula - dog uden at nævne, hvad sagen handlede om.

Det fik flere piger til at bryde sammen og fortælle om deres oplevelser.

En mor til en datter, der nu går i en af de større klasser, fortalte, at hendes datter tissede i bukserne to gange samme dag. Og da moren spurgte, om der var noget galt, smed datteren bomben:

- Hun siger til mig, at hun vil fortælle noget. Vi satte os ind i stuen, og så spurgte hun, om jeg havde hørt om personalesagen på skolen. Hun fortalte så, at dengang hun gik i DUS, kom hun til at sidde på hans (den tiltalte, red.) lår, og så strøg han hende på hendes inderlår.

De kunne godt lide ham

Forældrene forklarede også samstemmende i retten, at deres piger faktisk var glade for den 64-årige. At han var sød mod dem - måske også for sød.

Pigerne fik nemlig gaver, slik og masser af ros hele tiden.

- Det undrede mig da, men kan man ringe til skolen og sige, at han er for sød, sagde en af mødrene i retten.

Også forældrene var sådan set glade for den 64-årige.

- Han var god til at tage hånd om børn, der havde det svært, og han tog hånd om vores datter i forbindelse med, at vi mistede et nærstående familiemedlem, sagde en mor.

Datteren kunne godt lide musik, og hun fandt tryghed i musiklokalet. Men det var også her, at hun kom til at sidde på skødet af den 64-årige.

Piger ramt af skam

Ifølge forældrene har pigerne det svært. Flere forklarede om, hvordan deres børn var begyndt at trække sig fra sociale relationer - men også, at de er bange for, at der er nogen, der skal vide, at de er en del af sagen.

- Hun er bange for, at nogen får at vide, at hun er en del af denne sag. For hun skammer sig, forklarede en mor.

Der er nedlagt navneforbud i sagen, og derfor nævner vi ikke den 64-åriges stilling eller hvilken skole, han var ansat på.