Forfalskede pas på telefon for at komme i byen - nu er ung mand blevet straffet

HJØRRING:En nu 20-årig mand fra Hjørring troede han havde fået en smart ide, da han som 17-årig brugte sin telefon til at pyntede på sit pas, så han var gammel nok til at komme ind på diskotek.

Men en opmærksom dørmand fattede mistanke til, at den 17-årige havde forfalsket sit pas, som han viste på sin telefon. Og det har nu kostet den unge mand en dom på 20 dages betinget fængsel for dokumentfalsk.

Sagen er den første i en række sager om unge under 18 år, der forsøger at snyde sin ind i nattelivet ved at forfalske deres ID.

De unge tager et billede af deres ID, hvorefter de redigerer i billedet og ændre fødselsåret, så de bliver over 18 år.

Det var en fremgangsmåde, som Nordjyllands Politi i Hjørring tidligere har været ude at advare mod, og restaurationerne er også blevet mere opmærksomme på de opfindsomme måde at forfalske et ID.

For det er en alvorlig sag, som altså kan koste en plet på straffeattesten. Men de unge er ikke altid helt klar over, og sådan var det også i sagen mod den 17-årige, fortæller anklager Dorte Kvist Knudsen.

- Han havde ikke tænkt over, hvor alvorligt det var. Men hans kommentar nu var, at det var for dumt, siger anklageren.

Den 17-årige erkendte sig skyldig og han modtog også dommen.