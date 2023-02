Formodet spritbilist bragede ind i kunstværk i rundkørsel

En 34-årig mand kan efter alt at dømme se frem til en sigtelse for spirituskørsel efter et solouheld i Brønderslev natten til lørdag.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen tidligt lørdag morgen.

- Der er tale om en 34-årig mand fra lokalområdet. Han puster den op på omkring 1,7 siger vagtchefen med henvisning til den målte promille på patruljens alkometer.

Promillegrænsen for at køre bil er i Danmark 0,5.

Uheldet er sket i en rundkørsel, hvor Vestergade, Agdrupvej, Saltumvej og Sdr Omfartsvej møder hinanden.

- Han kører direkte ind i rundkørsel, hvor der stod et kunstværk. Det skulle være godt ødelagt, siger Jesper Sørensen.

Politiet har taget en blodprøve af manden og forventer, at der kommer et retligt efterspil.

- Han er løsladt efter endt sagsbehandling, men han bliver formentlig sigtet for spirituskørsel, siger vagtchefen.

Politiet modtog anmeldelsen om uheldet lørdag klokken 02.20.

- Der er manden selv, der ringer 112. Da patruljen når frem, kan betjentene konstatere, at han er beruset, siger Jesper Sørensen.

Den 34-årige mand slap fra uheldet uden skader.

Ved en promille på 1,5 får man ifølge netdoktor.dk "udtalt forringet bevægelsesevne og talebesvær".

Ved en promille på 2,0 får man "udtalte forgiftningssymptomer og manglende selvkontrol".

