Forsøgte at befri kammerat fra fangetransport: Nu er fire mænd fængslet

AALBORG:Fire unge mænd er nu blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have forsøgt at befri den ene af de to 20-årige mænd, der er tiltalt i skudsagen fra Idrætsbyen i Aalborg.

De fire mænd blev i første omgang kun tilbageholdt i tre gange 24 timer, men under tirsdagens grundlovsforhør mente Retten i Aalborg, at der nu var beviser nok mod mændene til en varetægtsfængsling.

De nægter sig alle skyldige.

Maskeret mand truede med genstand

Flugtforsøget udspillede sig fredag i sidste uge ved 15-tiden på Vesterbro ved Kong Christians Allé midt i Aalborg. Her havde en 20-årig mand netop været i retten, hvor han sammen med en jævnaldrene mand er tiltalt for drabsforsøg på en nu 24-årig mand ved at have lokket ham i baghold, skudt ham i benet og efterfølgende holdt ham som fange i nogle timer.

På Vesterbro spærrede en bil dog pludselig vejen for fangetransporten med den 20-årige, og - ifølge sigtelsen - hoppede en maskeret mand ud af bilen med en genstand i hånden og gik frem mod fangetransporten.

Personalet fra kriminalforsorgen slap dog væk ved at køre op på cykelstien, og de fire mænd blev anholdt tre kvarter senere i samme bil.

Relationer til GT-gruppe

Udover en sigtelse for at have forsøgt at befri en fange, er de fire mænd også sigtet for trusler mod tjenestemænd.

To af de sigtede mænd har tidligere siddet som tilhører under retssagen mod de to 20-årige tiltalte. Ifølge politiet har alle fire mænd - ligesom de to tiltalte i sagen om drabsforsøg - tilknytning til den såkaldte GT-gruppe.

Grundlovsforhøret blev - på trods af protester fra både forsvarer og Nordjyske - holdt for lukkede døre.