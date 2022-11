Forsøgte at dræbe sin grandfætter på værtshus - stak ham ned bagfra

SINDAL:En voldsom druktur og et værtshusskænderi over en kæreste endte i marts i et drabsforsøg på Bodegaen i Sindal.

Torsdag er den 40-årige Ivan Schøtt blevet idømt seks et halvt års fængsel for at have stukket sin grandfætter ned med en køkkenkniv på værtshuset.

Drabsforsøget skete omkring klokken 01.45 natten til 5. marts. Dagen forinden havde den 40-årige været i et stort skænderi med sin kæreste, og han besluttede sig derfor for at gå på druk. Det blev til en heftig druktur, der varede i et døgn, hvor den 40-årige også tog stoffer undervejs.

Skænderi over kæreste

Om aftenen 5. marts begyndte det for alvor og gå galt for den 40-årig, da han kom op at skændes med en gæst på værtshuset Jagtstuen i Sindal. Det nåede dog ikke at udvikle sig - blandt andet fordi, bartenderen på stedet opdagede, at den 40-årige havde en kniv på sig, og tog den fra ham, fortæller anklager Mathias Petersen.

Herefter gik den 40-årige videre til Bodegaen på Nørre Torv. Her mødte han sin grandfætter, men den familiære snak tog hurtigt en ubehagelig drejning.

De to mænd kom op at skændes om den 40-åriges kæreste, fordi grandfætteren angiveligt også havde været sammen med hende på et tidspunkt. Skænderiet udviklede sig til slagsmål, og den 40-årige blev smidt ud fra værtshuset.

Ude på gaden sad den 40-årige og skummede af raseri, og vidner hørte ham sige "han skal fandme dø", fortæller anklageren.

Stukket ned bagfra

Herefter gik den 40-årige tilbage til kærestens lejlighed, hvor han tog to store køkkenknive for derefter at sætte kursen direkte mod Bodegaen - og sin grandfætter.

På videoovervågning, som blev afspillet i retten, kunne man se den 40-årige komme gående på gaden med mindst en kniv i hånden, fortæller Mathias Petersen.

Da den 40-årige nåede frem til Bodegaen, fik han hurtigt øje på sin grandfætter, der stod med ryggen til. Resolut gik han hen til grandfætteren og lagde venstre arm på hans skulder, og stak ham hårdt med kniven, der var i hans højre hånd.

Knivstikket var så kraftigt og dybt, at grandfætteren kollapsede omgående, stærkt blødende og med tarmudfald.

Dømt: Det var et uheld

Der var fuldt hus på Bodegaen den aften, og umiddelbart efter knivsstikket, blev den 40-årige tacklet af andre gæster og holdt tilbage, indtil politiet ankom til stedet.

Og netop den tackling blev genstand for tvivl under retssagen, fortæller anklageren.

Den 40-årige forklarede nemlig selv, at han havde hentet en kniv hos kæresten, fordi han ville true hans grandfætter ovenpå slagsmålet med ham - men han nægter altså have stukket ham.

I stedet måtte kniven - nærmest ved et uheld - været stukket ind i grandfætteren, da den 40-årige blev tacklet af de andre gæster, lød forklaringen.

Langt cv med alvorlig kriminalitet

Den forklaring troede et flertal af nævningetinget ved Retten i Hjørring dog ikke på. Syv stemmer fandt det bevist, at den 40-årige med fuldt overlæg stak sin grandfætter, mens to stemmer ikke fandt det bevist, fortæller anklageren.

Grandfætteren var i livsfare efter knivstikkeriet og var indlagt i to måneder.

En kvindelig gæst på Bodegaen blev også såret i forbindelse med knivstikket. Hun blev ramt i armen, da den 40-årige svingede kniven mod sin grandfætter, og derfor blev han også dømt for grov vold mod hende.

Det er langt fra første gang, at den 40-årige er dømt for alvorlig kriminalitet. Grov vold, røveri, trusler og våben er nogle af de ting, der står på hans kriminelle cv.

Han udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.