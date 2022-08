Forsvar i makaber drabssag: - Hvorfor slå en ihjel, man taler godt med?

AALBORG:En 45-årig mand blev 30. april sidste år udsat for mishandling og makaber vold, inden han blev kvalt ihjel med stor kraft i en lejlighed på Ørstedsvej i Aalborg.

I lejligheden var det daværende kærestepar - en nu 23-årig kvinde og en 36-årig mand - som i et eller andet omfang begge var med til hændelserne. Spørgsmålet er bare, hvem der har gjort hvad?

Under retssagen mod det nu tidligere kærestepar er det kommet frem, at den 45-årige - der får nogle år siden havde et seksuelt forhold til den 23-årige -blev lokket op i lejligheden af den 36-årige, fordi han ville straffe ham for nogle ting, han skulle have gjort mod den 23-årige i fortiden.

Den 45-årige blev slået med både knytnæver og jernrør - over 30 gange. Han blev snittet og stukket mindst 40 gange. Snittene var dog meget overfladiske og havde karakter af mishandling. Han fik også fem til syv indsprøjtninger med brintoverilte og WC rens, inden han med stor kraft blev kvalt med et stofbælte.

Den 36-årig har erkendt den omfattende vold og medvirken til drab - for han har forklaret, at det var den 23-årige, der kvalte den nu afdøde.

Den 23-årige nægter derimod at have været en del af drabet og har forklaret, at det var den 36-årige der i ren jalousi gik amok.

Anklager: Et spind af løgne

Mandag kom anklager og forsvarere så med deres afsluttende bemærkninger over for nævningetinget i Retten i Aalborg.

Og ifølge anklager Mette Bendix er der ikke tvivl: Begge er skyldige i drab.

Anklageren lagde især tryk på, at retten overhovedet ikke skulle tro på den 23-årige kvindes forklaring, som hun kaldte for et spind af løgne.

- Hun (den 23-årige, red.) holder sig sjældent til sandheden. Bare her i retten har hun skiftet forklaring. Hun har ikke forklaret det samme under hele sagen. Hun har også skiftet forklaring om, hvad hun har været udsat for igennem sit liv. Hun virker som en kvinde, der er vant til at kunne kringle tingene, så de går hendes vej, sagde anklageren.

Derimod virkede den 36-åriges forklaring troværdig, sagde anklageren. Den stemmer nemlig langt hen ad vejen overens med de tekniske beviser i sagen, og så ville han ikke få noget ud af at lyve i retten, mente hun.

- Han (den 36-årige, red.) taler nærmest sig selv ind i en straf for drab. Men hun (den 23-årige, red.) får noget ud af at lyve. Hun prøver at redde sig selv, lød det fra Mette Bendix.

Anklageren lagde også vægt på den 36-årige beskrivelse af selve kvælningen af den 45-årige.

- Hans (den 36-årige, red.) meget detaljeret beskrivelse af dødsøjeblikket er meget svært at opdigte. For det er noget, han har oplevet. Det VAR hende (den 23-årige, red.) der kvalte den 45-årig, sagde Mette Bendix.

Forsvarer: Sur over at blive droppet

Men den fremstilling af den 23-årige var helt forkert, lød det fra hendes forsvarer Søren Beckermann.

Han mener, at den 23-årige alene skal dømmes for grov vold, for hun har erkendt, at hun - efter ordre fra den 36-årige - gav den 45-årige indsprøjtninger.

- Anklageren forsøger at fremstille min klient, som en man ikke kan stole på. Jeg synes, at anklageren nedtoner, at han (den 36-årige, red.) har ændret forklaring, lød det fra forsvarsadvokaten.

Den 36-årige tilstod nemlig først drabet, men da den 23-årige senere slog op med ham i arresten, så ændrede han forklaring.

- Hvis det kun skulle være loyalitet, der gjorde, at han tog skylden, så ville hun (den 23-årige, red.) da ikke havde slået op med ham, sagde Søren Beckermann, der mener, at den 36-årige har klare motiver til at skifte forklaring:

-Han er vred over, at hun (den 23-årige, red.) brød med ham. Og så kan der være et håb om, at det er en formildende omstændighed, så det gør noget ved straffen.

Forsvarsadvokaten fremhævede derimod, at den 36-årige var sygelig jaloux.

- Han reagerer tydeligt med voldsom jalousi, når det handler om andre mænd. Og hvad skulle motivet være for min klient? Hvorfor slå en ihjel, man taler godt med?, lød det.

Den 36-åriges forsvarer, Lars Thousig, bemærkede i sin korte procedure, at hans klients ikke erkendte selve drabet, men erkender passiv medvirken, fordi han ikke gjorde noget for at stoppe det.