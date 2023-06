Forsvarer: Forkert at fremlægge mentalundersøgelse nu

AALBORG:Det var højst usædvanlig, da nævningetinget ved Retten i Aalborg onsdag fik oplæst mentalundersøgelsen af den 37-årige mand, der er tiltalt for at have dræbt Mia Skadhauge Stevn.

Den bliver næsten altid først fremlagt efter skyldsspørgsmålet er afgjort, og den 37-åriges forsvarer, Mette Grith Stage, havde også protesteret over, at anklagemyndigheden havde fået lov til at fremlægge den under onsdagens dokumentation.

- Efter loven skal mentalerklæring først dokumenteres, når skyldspørgsmålet er afgjort. Men så er der nogle få domme, hvor man undtagelsesvis kan få lov til at fremlægge den under dokumentationen, hvis det kan have en betydning for afgørelse for skyldsspørgsmålet, forklarer forsvarsadvokaten og tilføjer:

- Det har retten så vurderet, at der er grundlag for. Jeg synes, det er forkert.

Mette Grith Stage havde i samme ombæring også protesteret over, at anklagemyndigheden ville føre såkaldte karaktervidner. Det gav byretten også lov til, og landsretten afviste at behandle forsvarsadvokatens protester.

Mentalundersøgelsen tegnede et billede af den 37-årige tiltalte som selvoptaget, selvmedlidende og selvovervurderende grænsende til det narcissistiske. Han mangler empati og er især nedladende overfor kvinder.