Forsvarer i Mia-sag: Forventer, at 37-årig erkender usømmelig omgang med lig

AALBORG:Når den 37-årige mand, der er tiltalt for det makabre drab på Mia Skadhauge Stevn, sætter sig på anklagebænken til juni, så vil han formentlig erkende usømmelig omgang med lig.

Det forventer hans forsvarer, Mette Grith Stage.

Anklageskriftet mod den 37-årige er grusom læsning. Han er tiltalt for at have voldtaget og dræbt Mia, efter han samlede hende op i bil på Vesterbro efter en bytur om morgenen 6. februar sidste år.

Efter drabet er den 37-årige tiltalt for at have parteret hende i adskillige dele, som han forsøgte at opløse for til sidst at begrave ligdelene i Dronninglund Storskov.

Den 37-årige nægter fortsat drab, og Mette Grith Stage forventer også, at han vil nægte voldtægt.

Meget makabert

Selvom den 37-årige skulle erkende sig skyldig i usømmelig omgang med lig, så kan Mette Grith Stage ikke sige, om han vil erkende det makabre indhold, der er beskrevet i anklageskriftet.

- Det er et meget makabert tiltalepunkt. Jeg forventer, at min klient vil erkende straffelovens bestemmelse om usømmelig omgang med lig, men de nærmere omstændigheder, kan jeg ikke redegøre for nu, siger hun.

Retssagen mod den 37-årige begynder 7. juni og kører over ni retsdage. Det er som udgangspunkt en nævningesag, og selvom man som tiltalt har mulighed for at fravælge nævninger, så er det ikke planen, oplyser Mette Grith Stage.

- Jeg synes, at det er mest hensigtsmæssigt, at en sag som denne bliver behandlet af nævninge, siger hun.