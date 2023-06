Forsvarer i Mia-sagen er overrasket efter første retsdag

Forsvareren for den 37-årige tiltalte i Mia-sagen, Mette Grith Stage, var tydeligvis overrasket over anklagernes fremfærd ved det første retsmøde i den tragiske sag.

- Det er meget usædvanligt og overraskende, at anklageren allerede nu kræver livstid eller en forvaringsdom, sagde Mette Grith Stage, der også protesterer over nogle af de vidner, som anklager Mette Bendix har indkaldt i sagen.

- Det er tidligere venner til min klient, og de er bestemt ikke venner mere. De skal stille min klient i et dårligt lys - blandt andet i forhold til kvinder, og vi har altså ikke tradition for at føre karaktervidner ved danske domstole, siger Mette Grith Stage.

Anklagerens protest blev afvist af byretten, hvilket Mette Grith Stage kærede til landsretten.

Ellers var Mette Grith Stage tilfreds med sin klients forklaring på førstedagen.

- Mange har jo undret sig over, at han har erkendt usømmelig omgang med lig , men nægter drab og voldtægt. Forklaringen i dag viser, at det startede med sex med begges accept, og der så skete en ulykke, hvor hun faldt ude i skoven.

Anklager Mette Bendix ønsker ikke at udtale sig, mens sagen kører. Afhøringen af den tiltalte fortsætter torsdag.