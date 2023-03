Forsvaret snorksov, mens russer lænsede stjålet benzinkort

NORDJYLLAND:Den danske stat opdager ikke altid lige med det samme, når den bliver bedraget.

Men det bliver opdaget.

Det ved Sanjay Shah, Britta Nielsen - og nu også en 27-årig russisk statsborger med tjetjensk baggrund.

Ved Retten i Hjørring er manden, der har status som konventionsflygtning i Danmark, blevet dømt i en opsigtsvækkende sag, hvor et stjålet brændstofkort fra Forsvaret gennem flere måneder blev lænset for knap en halv million liter brændstof til en samlet værdi på godt seks millioner kroner.

Palletanke på hestetrailer

Brændstofkortet lå i en af Forsvarets biler, som blev stjålet i januar 2022. Først i august - knap syv måneder senere - fik Forsvaret mistanke om, at der var noget galt. På det tidspunkt var kortet allerede blevet misbrugt til at tanke i alt 476.000 liter brændstof.

Den 27-årige mand var tiltalt for at være hovedmanden bag misbruget af brændstofkortet, som blev benyttet på en række tankstationer i Nordjylland, hvor brændstoffet havnede i store palletanke på en hestetrailer.

Det stjålne brændstof solgte han ifølge anklageskriftet videre til venner, bekendte og andre interesserede fra en ejendom i Halvrimmen, som han havde adgang til.

Her havde manden indrettet en mindre tankstation, hvor folk fra nær og fjern gjorde sig til hælere for en kontantpris på 10 kr. per liter - uanset om de hældte benzin eller diesel i tanken.

Nordjyllands Politi anholdt den 27-årige mand 18. august i fjor på sin bopæl ikke langt fra Halvrimmen. Fælden klappede, fordi manden var blevet fanget på et overvågningskamera, da han stjal brændstof på Ingo-tanken på Aalborgvej mellem Brovst og Fjerritslev. Siden 19. august har han siddet varetægtsfængslet.

800.000 kr - plus moms

I Retten var den 27-årige tætklippede og muskuløse mand, der kom til Danmark som 14-årig i 2009 sammen med sin mor og tre søskende, i første omgang sigtet for databedrageri for godt seks millioner kroner. Desuden fremgik det af retsbegæringen, at han også var sigtet for brud på våbenloven, da han under anholdelsen og den efterfølgende ransagning af hjemmet blev fundet i besiddelse af tre pebersprays.

I Retten tilstod den 27-årige, at han havde misbrugt brændstofkortet fra Forsvaret. Han ville imidlertid kun vedstå at have tanket og solgt brændstof videre fra 1. april og frem til sin anholdelse - og kun for et beløb på én million kroner.

Under retshandlingen kunne en repræsentant for Forsvarsministeriet oplyse, at Forsvaret får momsen tilbage fra køb af brændstof, og efter en kort rådslagning med sin forsvarer, Jens Christian Christensen, ville den tiltalte russer derefter kun erkende bedrageri for 800.000 kr. plus moms, ligesom han erkendte, at de tre pebersprays var hans.

På baggrund af den 27-åriges tilståelse opgav anklagemyndigheden at fælde ham for det fulde beløb, så tiltalen mod ham endte som databedrageri for en million kroner samt overtrædelse af våbenlovgivningen.

Erstatningssag i civilretten

I sin procedure krævede specialanklager Kim Kristensen en ubetinget fængselsstraf på mindst 18 måneder samt en udvisning af Danmark med indrejseforbud i 12 år.

Desuden kræver anklagemyndigheden, at den 27-årige endegyldigt også må vinke farvel til 517.930 kr. og 1260 euro i kontanter, som blev beslaglagt ved anholdelsen, samt 4000 liter diesel, der blev fundet på flere tanke på adressen i Halvrimmen.

Forsvarer Jens Christian Christensen argumenterede for - med henvisning til en række domme - at hans klient højst skulle idømmes ét års betinget fængsel samt en advarsel om udvisning.

Det blev hørt af dommeren.

Den 27-årige mand blev nemlig idømt ét års fængsel, hvoraf de tre måneder blev gjort ubetinget. Desuden skal han levere 150 timers samfundsstjeneste - alt sammen med en prøvetid på to år og under tilsyn af Kriminalforsorgen. I forhold til en eventuel udvisning slap han med en advarsel.

Han skal desuden betale sagens omkostninger.

Forsvarsministeriet har krævet en erstatning på i alt 6,6 millioner kroner, som dækker den stjålne mængde brændstof samt værdien af det køretøj, som blev stjålet og aldrig siden er dukket op.

Den del af sagen blev af dommer Karsten Tougård Kristensen henvist til en civil retssag.

Ud under åben himmel

Den 27-årige modtog dommen, og eftersom han har siddet syv måneder i varetægtsfængsel, blev han løsladt umiddelbart efter.

Mens han forlod retslokalet og søgte ud under åben himmel sammen med familie og venner for at fejre friheden, var der knus til hans forsvarer fra hans to søstre og den dømtes far.

Sidstnævnte er sammen med den 27-åriges lillebror sigtet i samme sag for at have hjulpet med at sælge det stjålne brændstof.

Det bekræfter specialanklager Kim Kristensen. Ifølge ham er det endnu ikke afgjort, om sigtelserne mod de to familiemedlemmer bliver udvidet til at være tiltaler, ligesom det ikke er afgjort, om anklagemyndigheden anker dommen over den 27-årige.

- Vi skal først have læst dommen på skrift, oplyser Kim Kristensen.