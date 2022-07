Fredelig anholdelse løb af sporet: Gik efter betjentens pistol

MARIAGER/AALBORG:Han kunne muligvis være sluppet med en tur i detentionen, hvor han kunne sove rusen ud. Men det hele løb mildest talt lidt af sporet, og en 43-årig mand kan nu se frem til to års fængsel efter torsdagens dom ved Retten i Aalborg.

Efter opkald fra bekymrede naboer svingede politiet 2. juni i år forbi mandens hjem i Mariager, hvor han - angiveligt i fuldskab og kærestesorg - var gået i gang med at rasere sit hjem.

Inden politiet nåede frem havde manden - der forinden ikke var kendt af politiet - dog fået skrevet endnu et forhold på sit cv ved at skubbe en kvindelig nabo ind i en hæk.

Derfor besluttede betjentene at tage ham med på stationen Hobro, hvilket han i første omgang gik med til i fredsommelighed, fortæller anklager ved Nordjyllands Politi, Thomas Klingenberg. Da det gik op for ham, at han ikke kunne nøjes med en tur i detentionen, men også skulle fotograferes og have taget fingeraftryk og DNA-prøve, slog det tilsyneladende klik for ham.

Ifølge anklageren startede optrinnet med, at den 43-årige slog til en blitz-skærm, da han skulle fotograferes, hvorefter der opstod tumult.

- Så forsøger betjentene at få ham ned på gulvet, men han griber så fat i en af betjentenes tjenestepistol og råber noget i retningen af "se, jeg har din pistol", fortæller Thomas Klingenberg.

Forsøget på at få tjenestepistolen hevet op af betjentens hylster mislykkedes dog, da sikringsanordningen var aktiveret. Til gengæld blev det en dyr omgang for den 43-årige.

Med forsøget overtrådte han nemlig våbenloven, og her er minimumsstraffen to år, hvilket altså blev resultatet, da sagen tirsdag blev bragt for retten.

At han også havde skubbet naboen ind i hækken, råbt trusler mod politiet og sparket ud efter en betjent uden at ramme fik ikke yderligere konsekvenser.

Den 43-årige modtog dommen, men forklarede, at han ikke huskede meget af forløbet, da han forinden havde drukket tæt.