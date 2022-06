Fredelig festival: Politiet skrev sager for narko og uorden

THISTED:Om det er politiets tilstedeværelse og synlighed, eller bare generelt godt humør, der har sørger for, at afviklingen af weekendens udgave af Thy Rock er forløbet så fredeligt, vil vi lade være usagt.

Men i hvert fald er politikommissær Frederik Sundtoft fra lokalpolitiet i Thisted overvejende positiv i sin gennemgang af weekendens sager.

- Fredag og lørdag har vi talt med mange mennesker og har foretaget nogle visitationer af personer, som vi har vurderet påvirket, fortæller Frederik Sundtoft og fortsætter:

- Sagsmæssigt har vi skrevet syv sager for narkobesiddelse, og der er tale om mindre mængder til eget forbrug. Derudover har vi skrevet tre sager for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, hvor nogle enkelte har været opfarende og lidt for meget oppe at køre, og så har vi skrevet en enkelt trusselssag.

Taget i betragtning af, at 10.000 mennesker pr. dag anslås at have besøgt festivalen, vil politikommissæren godt udnævne weekenden til en succes:

- Det er gået forholdsvist fornuftigt, og det overordnede indtryk har været, at det var en god weekend, hvor folk var glade og forhåbentlig har fået nogle gode oplevelser, siger han.

Natten til søndag stoppede politiet en enkelt spritbilist nær Dyrskuepladsen. En patrulje blev omkring kl. 03:10 opmærksom på en bilist, der kørte usikkert ad Tingstrupvej.

I krydset Over Engen/Tingstrupvej blev bilen bragt til standsning, og chaufføren, en 20-årig mand fra Thy, blev skønnet påvirket af alkohol. En alkometertest slog ud over den tilladte promille, og manden blev sigtet for spirituskørsel og taget med til blodprøve på sygehuset.