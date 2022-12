Frifundet for drabsforsøg - dømt for at have holdt skudoffer fanget

AALBORG:20-årig Joe Oxbøl Johansen og en anden 20-årig mand er blevet idømt henholdsvis tre år og halvandet års fængsel for deres roller i forbindelse med et voldsomt skuddrama i Idrætsbyen på Hadsundvej i Aalborg, hvor en 24-årig mand blev lokket i baghold og skudt i benet.

Det har et nævningeting ved Retten i Aalborg netop afgjort.

Men dommen er langt fra det, de 20-årige risikerede at blive dømt for, da sagen mod dem begyndte i november, hvor de var tiltalt for drabsforsøg i forbindelse med skyderiet.

Det blev de to unge mænd dog frifundet for torsdag, og derfor er de nu udelukkende dømt for efterfølgende at have truet skudofferet og frihedsberøvet ham i to timer.

Med dommen på halvandet års fængsel bliver den ene af de 20-årige nu løsladt, da han har siddet varetægtsfængslet i sagen i 18 måneder.

Konflikt førte til baghold

Anklagemyndigheden mente ellers, at det var et planlagt drabsforsøg, da en større gruppe mænd kort efter midnat 21. marts sidste år lokkede to andre mænd - heriblandt den 24-årige - i et baghold under påskud af, at der skulle ske en narkohandel.

Da de to mænd ankom til Idrætsbyen, blev deres bil omringet, og der blev affyret flere skud mod bilen. Det var her, at den 24-årige blev ramt i benet.

Bagholdet var formentlig udløst af et sammenstød tidligere på aftenen på en tankstation mellem personer med tilknytning til to rivaliserende kriminelle grupperinger i Aalborg - GT-gruppen og London Netværket. De to mænd, der blev lokket i baghold havde tilknytning til London Netværket, mens gerningsmændene tilhørte grupperingen omkring Grønlands Torv.

De to 20-årige, der nu er dømt, er de eneste fra gruppen af gerningsmænd, som politiet har fundet frem til. Dermed er det altså ikke lykkedes at finde dem, der affyrede skuddene.

Ikke bevis for drabsforsøg

Det centrale punkt i retssagen har også været, hvilken rolle de to dømte havde i bagholdet, skudafgivelsen og den efterfølgende frihedsberøvelse.

Det ligger fast, at begge var til stede, da skuddramaet udspillede sig. De har dog hver deres forklaring om egne roller.

Den 20-årige, der blev idømt halvandet års fængsel, har erkendt, at han deltog i bagholdet og også var med til at planlægge det. Men han har forklaret, at planen kun var at give de to mænd tæsk, og at der aldrig var tale om, at der skulle skydes.

Ifølge ham var det nogle personer på scooter, der begyndte at skyde uden hans viden.

Joe Oxbøl Johansen har derimod forklaret, at han kun var på stedet for at mødes med den anden tiltalte, og ikke vidste noget om det, der pludselig skete, og som fik ham til at stikke af.

Retten fandt dog, at de to mænd er en del af GT-gruppen, og at de både var med til at planlægge bagholdet og deltog i det. Men retten mente altså ikke, at mændene deltog i skyderiet eller kendte til planerne om at bruge skydevåben - eller at der faktisk var tale om drabsforsøg.

Skudoffer holdt fanget

Derimod har retten nu dømt begge for det, der skete umiddelbart efter skyderiet.

Her har den 20-årige, der er idømt halvandet års fængsel forklaret, at han efterfølgende truede den 24-årige sårede mand ind i sin egen bil og kørte af sted med ham. Ifølge ham selv gjorde han det for at redde trådene ud, så han ikke ville få skylden for noget, han ikke havde gjort.

Han var dog ikke alene om at frihedsberøvelsen af det 24-årige skudoffer, og det førte til, at den 24-årige blev holdt fanget i to timer af flere personer i to forskellige skovområder i Aalborg, hvor han undervejs blev nikket en skalle og frarøvet 200 kroner.

Det forhold nægtede Joe Oxbøl Johansen også at have deltaget i, men det troede retten ikke på.

Våben og udvisning

Udover frihedsberøvelsen blev Joe Oxbøl Johansen også dømt for ulovlig våbenbesiddelse efter straffelovens hårde bestemmelse. Og det er faktisk den del, der udgør den største del af hans straf.

Men det er et forhold, der slet ikke hænger sammen med sagen om bagholdet på Hadsundvej.

Det udspringer dog af efterforskningen af sagen, hvor politiet fandt en video på hans telefon, hvor der er filmet to pistoler. Den 20-årige har erkendt, at det var ham, der optog videoen - men ikke andet.

Men retten fandt altså, at det var nok til, at han havde gjort sig skyldig i ulovlig våbenbesiddelse, og det koster mindst to års fængsel ifølge straffeloven.

Udover halvandet års fængsel blev den anden 20-årige - der er tyrkisk statsborger - udvist af landet med indrejseforbud i seks år.

Han valgte at anke sin dom til formildelse af straffen og for at blive frifundet for udvisning.

Joe Oxbøl Johansen modtog sin dom.