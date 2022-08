Frontalt sammenstød: Bilist overså motorcykel

SINDAL:Det kunne være endt helt galt, da en 47-årig mandlig bilist søndag aften overså en modkørende motorcykel, da han kom kørende i sin Skoda ad Ugiltvej nær Sindal og ville svinge til venstre ad Glimsholtvej.

Uopmærksomheden resulterede i et frontalt sammenstød med motorcyklen, som blev ført af en 29-årig mand, der havde en 20-årig kvinde med bagpå.

Heldigvis slap både manden og kvinden fra uheldet uden livstruende skader, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jess Falberg.

Begge måtte dog en tur omkring skadestuen for at blive tilset for de knubs, sammenstødet havde givet.

Politiet modtog meldingen om uheldet kl. 18.03.