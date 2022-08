Frontalt sammenstød: 27-årig kvinde alvorlig kvæstet

JERSLEV:En 27-årig kvinde er alvorligt kvæstet efter et frontalt sammenstød på Sterupvej ved Jerslev.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Karsten Højrup.

- Den 27-årige kvinde var fastklemt i sin bil efter uheldet, siger vagtchefen.

Den 27-årig kvinde kom kørende i sin bil af Sterupvej og ramte frontalt ind i en modkørende bil i et sving. En mand i den modkørende bil er lettere tilskadekommen.

Uheldet skete omkring klokken 16.00 fredag eftermiddag.

Foto: Jan Pedersen

Både den 27-årig kvinde og manden var alene i hver sin bil.

- Kvinden er på vej til hospitalet for at blive behandlet, siger vagtchefen.

Politiet kender endnu ikke årsagen til uheldet, men har sendt en bilinspektør til stedet for at undersøge omstændighederne nærmere.

På stedet var flere politifolk, ambulance og en lægehelikopter. Derudover har Nordjyllands Beredskab været på stedet for at assistere med at få de fastklemte ud af bilerne.

De pårørende er underrettet.