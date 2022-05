Fuld biltyv kørte galt - og fornærmede betjente

NORDJYLLAND:En 57-årig mand fra lokalområdet kunne ikke nøjes med at drikke sig fuld, da han søndag kørte galt i en stjålet bil på Vester Korupvej ved Terndrup.

Da en patrulje fra Nordjyllands Politi kom til stedet og anholdt manden, fornærmede han de to betjente i en grad, så han - efter at have fået udtaget en blodprøve, som skal bruges til at slå hans promille fast - er blevet buret inde i et af detentionslokalerne på politigården i Aalborg.

Det oplyser vagtchef Thomas Ottesen.

Det var en forbipasserende bilist, som kl. 18.40 alarmerede politiet, efter at den 57-årige var trillet rundt i det stjålne køretøj og havnet ude på en mark.

En time forinden - kl. 17.43 - måtte Nordjyllands Politi sammen med en ambulance og en lægehelikopter sætte kurs mod krydset Trekronervej og Bejstrupvej mellem brovst og Aggersund, hvor en mand fra lokalområdet overså, at en bil foran ham holdt stille fort at dreje til venstre ad Bejstrupvej.

- Han brager op i bilen foran ham med relativt stor hastighed - ca. 80 km/t - og bliver efterfølgende fløjet på sygehuset til kontrol af sine skader. Men da der er mistanke om, at han var spirituspåvirket, er der også blevet udtaget en blodprøve på ham, forklarer vagtchef Thomas Ottesen.

Han oplyser, at der sad tre personer i den bil, som blev ramt bagfra af den formodede spritbilist.

- De er alle umiddelbart uskadte, oplyser vagtchefen.