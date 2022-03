Fuldt hus i detentionen - én prøvede at nikke betjent en skalle

NORDJYLLAND:Vagtchef Karsten Højrup, Nordjyllands Politi, kunne søndag morgen se tilbage på en travl nat. Han kunne tælle otte optagede pladser i detentionen - én kvinde sad der på grund af husspektakler, mens resten kølede af efter byture.

- Der har været lidt mere at se til end på en sædvanlig lørdag aften, så der er fuldt hus i detentionen, konstaterer vagtchefen.

"Gæsterne" på politigården er kommet ind fra både Hjørring, Frederikshavn og Aalborg, hvor Jomfru Ane Gade har været leveringsdygtig i størstedelen af klientellet.

- Der er tale om forskellige overtrædelser: Der har været slagsmål, brud på ordensbekendtgørelsen, nogle, der ikke ville sige deres navn... Det har været de sædvanlige ting, vi ser i nattelivet. Der har bare været mange af dem, konstaterer Karsten Højrup.

Selvom vagtchefen beskriver hændelserne som sædvanlige ting, der sker i nattelivet, måtte en betjent dog have fat i de hurtige reflekser i forbindelse med en anholdelse foran et værtshus i Søndergade i Hjørring.

- Her var der en fuld mand, der havde været oppe at slås med en dørmand, da politiet så kommer og tilbageholder ham, forsøger han at nikke den ene af betjentene en skalle. Der vil både komme en sag på det, han har lavet mod dørmanden og en sag om forsøg på vold mod tjenestemand, fortæller vagtchefen.