Brand på stor kyllingefarm

KØLBY:Søndag kl. 19.39 lød alarmen hos Nordjyllands Beredskab fra en kyllingefarm på Bollerupvej 71 ved Kølby. Her var der ild i en fyrrum, som ligger tæt op ad stedets staldbygning.

- Det drejer sig om en stor farm, hvor der var ild i fyrrummet. Ilden havde spredt sig til tagkonstruktionen, fortæller indsatsleder Caspar Weisberg.

Beredskabet var på brandens højeste 15 mand til stede fra Station Løgstør, suppleret af en lift fra Aars. Og de har haft nok at se til:

- Der var godt med ild i fyrrummet, men det lykkedes os at begrænse branden, så selve staldbygningen er uden skader, oplyser indsatslederen.

Aftenen går med efterslukning og sørge for at få styr over de sidste ildlommer i tagkonstruktionen, som skilles ad for at tjekke efter.