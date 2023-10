Gådefuld sejlbåd med "lig" i lasten: Nu er der nyt i sagen

Den 18 fod lange lystbåd, der har ligget fortøjret og siden forladt ud for Agger Tange, har gennem de seneste godt 12 måneder været kilde til stor mystik.

Lystbåden grundstødte i sensommeren 2022 på en sandbanke mellem Krik Sandø og Agger Tange. Og nu skal båden endelig bjærges. Det bekræfter Lokalpolitiet i Thisted.

15. september blev politi og redning kaldt ud til båden, fordi der lød meldinger om, at der var en mulig død person ombord. Det viste sig dog, at båden ved den lejlighed var ubemandet, og der blot var tale om en livagtig dukke.

Her lå den mystiske båd i december 2022, hvor en mand, der ifølge nogle skulle være bådens ejer, tilsyneladende havde taget ophold på den. Foto: Bo Lehm

Bådens tilstedeværelse gav hurtigt anledning til en hel del mytedannelse i lokalområdet. Det blev ikke mindre, da en ukendt mand flyttede ind på båden i starten af december. Flere af de lokale var i kontakt med manden, som dog ikke var meget for at fortælle om sig selv.

Nogle forlydender gik på, at han var fra London, men at han havde tysk pas, og at han havde sejlet båden oppe langs den norske kyst. Nogle mente, at han var bådens retmæssige ejer, som med vilje havde lagt sin båd til i området.

- Vi har talt med en mand, der har tilkendegivet, at han var ejer. Han var tysker, og vi havde også et navn på ham, men der var ikke noget for politiet at gøre, fordi båden på det tidspunkt stadig lå fortøjret, fortæller politikommissær Henrik Jensen.

I marts 2023 forlød det, at manden var rejst, og båden lå uden vand under kølen. Båden begyndte at se en hel del mere forsømt ud, men fortøjringen var intakt, og derfor kunne politiet ikke iværksætte yderligere indgreb.

I marts 2023 havde båden ikke længere vand under kølen. Foto: Bo Lehm

3. juli i år fik sagaen om båden endnu et mærkværdigt kapitel, da der lød meldinger om et muligt lig i vandet ved Agger Tange.

Politi og redning rykkede atter ud og kunne konstatere, at den dukke, man tidligere havde observeret i den grundstødte lystbåd, havde forvildet sig overbord og var årsag til opstandelsen.

- Ved den anledning kunne vi kontatere, at båden så mere eller mindre forladt ud. Samtidig var fortøjringen tilsyneladende blevet kappet, og båden var drevet længere op på forstranden, siger Henrik Jensen.

Det har været lidt af en myndighedsmæssig gåde at opklare, hvem der havde bemyndigelsen til at igangsætte processen om at få båden fjernet, oplyser politikommissæren:

- Jeg tror, det er den første sag af den slags, som jeg nogensinde har haft. Så det er ikke den slags sager, vi ser flest af, og det er ikke den mest udførlige lovgivning, vi har omkring forstrandene i Danmark, siger han og fortsætter:

- Midt- og Vestjyllands Politis juridiske afdeling i Holstebro foretog en vurdering og kom frem til, at fordi den lå på forstranden var strandingsloven gældende, og dermed blev det politiets opgave at få båden fjernet.

Politiet gik derfor ud 7. juli og fremlyste båden med billeder, der viste bådens ringe forfatning. Man tog også kontakt til det tyske politi for at forsøge at finde frem til ejeren.

- Det lykkedes os ikke gennem de tyske myndigheder at finde frem til ejeren, og der findes heller intet bådregister i Tyskland. Vi var også i det hele taget i tvivl om, om den kunne findes i et sådant register, fordi der gik forlydender om, at båden var købt i Norge, siger Henrik Jensen.

Båden var i en sølle stand, da Midt- og Vestjyllands Politi fremlyste den i juli i år. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Henover sommeren har ejeren fået mulighed for at melde sig, men fremlysningsperioden udløb uden, at politiet hørte fra nogen, der ville vedkende sig fartøjet.

- Derefter gik vi i gang med at finde ud af, hvordan båden skulle bjærges, og vi indhentede tilbud fra entreprenører. Strandfogeden vurderede, at en alminelig traktor ikke kunne gøre det, og at der i stedet skulle bruges bæltekøretøjer til bjærgningen, fordi der er meget blødt i området, oplyser Henrik Jensen.

Det bliver vognmands- og entreprenørforretningen J.K. Kappel i Ydby, der skal varetage opgaven med at få båden væk fra stranden. Det bekræfter vognmand Per Kappel overfor Nordjyske.

- Vi bruger en stor gravemaskine på larvefødder. Planen er, at vi skal have båden hejst op og puttet i en container, og hvis alt går efter planen, kommer det til at tage mellem en halv til en hel time, siger Per Kappel.

Han har været ude for at inspicere området. Den slags opgaver er ikke hverdagskost.

- Hvis der er mere blødt, end vi regner med, kan det give problemer. Og hvis båden går i flere stykker, når vi forsøger at trække den op, så bliver det træls, siger Per Kappel.

Bjærgningen skal finde sted fredag morgen 13. oktober kl. 8.