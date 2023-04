Gård i flammer - fare for spredning

VOGNSILD:En gård står lige nu i flammer på Overvejen i Vognsild. Det fortæller vagtchef Rene Kortegaard fra Nordjyllands Politi.

Meldingen om branden kom klokken 12.14, og brandvæsenet kørte straks til stedet.

Ifølge vagtchefen er der ikke fare for mennesker, men nogle dyr kan få røgskader. De når dog at komme ud, før ilden tager dem.

Der er tale om brand i en staldbygning, og selvom brandvæsenet kom hurtigt frem, er der fare for, at branden breder sig.

Det er endnu for tidligt at sige noget om brandårsagen.

På Twitter skriver Nordjyllands Beredskab, at branden er under kontrol, og at de fortsat arbejder på stedet.