Gammel sportsvogn udbrændt i ladebrand

MARIAGER:En flot gammel Triumph-sportsvogn blev torsdag aften forvandlet til et afsvedet vrag, da en ladebygning på Klostergade i Mariager udbrændte.

Det oplyser indsatsleder Klavs Bojsen fra Nordjyllands Beredskab.

Beredskabet blev alarmeret kl. 18.24, og ret hurtigt var brandfolk fra stationen i Mariager fremme på stedet. De fik selskab af et udrykningskøretøj fra Hobro samt en tankvogn fra Hadsund.

Brand i lade i Mariager Nordjyllands Beredskab torsdag aften. Foto: Lars Pauli

- Det var en fin gammel Triumph TR6, men der er ikke mere sportsvogn i den. det var sgu synd, konstaterer Klavs Bojsen.

Han var ellers godt tilfreds med sine folks indsats. De fik hurtigt ilden under kontrol, og ved hjælp af to overtryksventilatorer fik de også blæst røgen ud af en åben port i den ene ende af den store, moderniserede lade, hvor der er gildesal i den ene ende og garage i den anden.

Det lykkedes blandt andet at redde en autocamper fra flammerne.

- Laden er røg- og sodskadet, og så er der et par ovenlysvinduer, der har taget lidt skade. Og så er ejeren af sportsvognen blevet tjekket for røgforgiftning. Han er ikke indlagt, men har fået besked på at kontakte egen læge, hvis han får det dårligere, oplyser indsatslederen.

Sportsvogn udbrændt