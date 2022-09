Gengæld: 82-årig snød svindlere i tre timer

AARS:De to stemmer i telefonen ville så gerne hjælpe hende. Men det fik de ikke lov til. Heldigvis.

En 82-årig kvinde gav to svindlere lidt af en lærestreg, da de onsdag aften ringede hende op i hendes hjem i Aars.

De kom fra politiet, fortalte de to, og de var nød til at få adgang til hendes konto for at tjekke - noget.

Gør gengæld

Det viste sig nu ikke at være så ligetil at få kvinden til at give dem de oplysninger, der gav adgang til hendes penge. Men svindlerne prøvede at snakke sig til rette med hende. I laaang tid.

- Vi kan se, at samtalen har varet i tre timer. Hvad de har talt om aner vi ikke, men svindlerne fik i hvert fald ikke de oplysninger, de ringede efter, fortæller vagthavende hos politiet i Hobro.

Samtalen forgik onsdag aften mellem klokken 18 og 21, men blev først anmeldt af kvinden torsdag formiddag.

Om kvinden bevidst drillede de falske politifolk, melder historien ikke noget om. Men en del ældre er begyndt at gøre gengæld, hvis de gennemskuer de indsmigrende stemmer i røret: De stjæler svindlernes tid ved at være meget længe om at udføre de beskeder de får.

Politiet beder normalt ikke om kontooplysninger, og slet ikke i en telefon.