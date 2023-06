Politiet forfølger konkret spor i sag om forgiftede fugle

AALBORG:Omkring 300 døde.

Så mange fugle mistænker Nordjyllands Politi, at en eller flere gerningsmænd kan have forgiftet i Aalborg gennem den første del af 2023.

Men Nordjyllands Politi står stort set uden spor.

- Vi har kun fået enkelte henvendelser om nogen, der har udvist mistænkelig adfærd, hvor man har lagt noget fuglefoder ud, siger politikommissær Henrik Jensen fra Nordjyllands Politi.

Politiet har, siden man tidligere på året fik en anmeldelse fra Dyrenes Beskyttelse, indsamlet bevismateriale i og omkring Østre Anlæg i Aalborg.

Mand på cykel

I et tilfælde var det en ansat ved Nordjyllands Politi, der så noget mistænkeligt lige uden for Østre Anlæg.

- Det er en, der kommer cyklende, så stopper han op, og lægger noget ud ved et træ, og så tænker min kollega, 'hvad fanden laver han', og så cykler manden videre ad en sti, siger Henrik Jensen.

Det viste sig, at manden havde lagt fuglefoder ved træet, og han vippede det ud af lommen på en måde, så det ikke så naturligt ud.

- Det lignede ikke en mand, der var ude at fodre, siger politikommissæren.

Politiet har nu indsamlet fuglefoderet fra denne sag, og Aalborg Kommune har ligeledes samlet noget ind fra inde i Østre Anlæg.

Man har så indsendt det til gifttest hos DTU i Lyngby, og i næste uge regner man med at få svar.

Henrik Jensen slår fast, at man ikke har nogen formodning om, at manden har spredt gift, inden man har et svar på prøverne.

Træt af måger

Nordjyllands Politi er dermed ikke kommet nærmere en mistænkt i sagen, men til gengæld har man nu en teori i forhold til motivet.

Vi har en formodning om, at han er gået efter måger, fordi han er træt af måger. Henrik Jensen, politikommissær

- Vi har en formodning om, at han er gået efter måger, fordi han er træt af måger. Vi har haft en sag for to år siden i Aalborg, hvor måger blev forgiftet. Og man har fundet en del måger i den her sag, og vi har fået video af måger, der er forgiftet, siger han.

Politiet ved ikke, om der er en eller flere gerningsmænd, men der er én ting, der peger i retning af flere personer.

- Der er det med mængden. Med alle de fugle. Hvis de er forgiftet alle sammen, er det en større mængde gift, man har haft adgang til, siger Henrik Jensen.

Han siger, at midlet er tilgængeligt for alle, men når man skal bruge så store mængder, som der er brugt, hvis så mange fugle er forgiftet, er det næppe købt i et byggemarked.

- Så ville der formentlig være nogen, der havde oplysning om nogen, der havde købt så store mængder, siger han.

Måske er 300 lavt sat

Henrik Jensen siger, at man taler om 300 fugle, men i virkeligheden kan antallet være endnu større.

Man har nemlig kun testet og indsamlet i postnummer 9000 Aalborg.

- Hvis en måge spiser det gift, går der en halv til en hel time, inden det virker, så der kan være rigtig mange fugle, der er fløjet uden for 9000, siger han.

Der er intet, der tyder på, at fuglene er forgiftet uden for postnummer 9000 og fløjet ind til byen, så politiet har stadig en stærk formodning om, at det er i eller omkring Østre Anlæg, forbrydelsen er sket.

Politiet fortæller desuden, at antallet af fundne, døde fugle er faldet, siden ordensmagten gik ind i sagen i april.

Som almindelig hundelufter eller parkgænger skal man ikke være urolig. Der skal meget store mængder gift til at skade større dyr eller mennesker. Politiet og Aalborg Kommune opfordrer dog til, at man ikke rører ved hverken fuglefoder eller døde og skadede fugle.