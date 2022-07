Gik efter designermøbler: To fængslet for indbrud - begge var kendt af politiet

HJØRRING:Kriminalitet betaler sig ikke. Sådan siger man, og det kan også siges om to indbrudstyve, der har været på spil i Hjørring.

To midaldrende mænd er nemlig blevet fængslet efter et grundlovsforhør, der blev holdt for lukkede døre i Hjørring fredag.

Det fortæller Patrick Sørensen, der er anklagefuldmægtig ved Nordjyllands Politi.

Begge mænd er anholdt og sigtet for et indbrud i Hjørring 13 juli, hvor de havde været inde i en villa og havde stjålet designermøbler.

For det blev de begge varetægtsfængslet i fire uger frem til 12. august.

Den ene af de to mænd var samtidig sigtet for et indbrud i en villa 7. juli, hvor han også stjal designermøbler.

Begge mænd er kendt af politiet for tidligere indbrud.