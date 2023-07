Områder i Aalborg ramt af indbrudsbølge

GISTRUP/HASSERIS:Indbrudstyve har i de seneste uger slået til mod huse i Gistrup og Hasseris. Politiet mistænker, at nogle af gerningsmændene kan være de samme, som stod bag en indbrudsbølge i april.

I den forgangne weekend gik det ud over seks huse i Hasseris og tre i Gistrup. I alle tilfælde på nær ét har tyvene brudt et vindue eller en dør op og er gået efter smykker og kontanter, fortæller politikommissær Ulf Munch Sørensen.

En enkelt villa i Hasseris fik også stjålet Arne Jacobsen stole.

Og det er inden for et lille geografisk området, at tyvene slår til. I Gistrup skete alle weekendens indbrud på Kvisten, mens de seks indbrud i Hasseris skete omkring Omegavej og Alfavej.

Kan være samme gerningsmænd

De mange nye indbrud kommer oven på en række indbrud fra 17. til 24. juni. Her blev fire huse i Gistrup og fire huse i Gudumholm udsat for uønsket besøg.

Her var fremgangsmåden den samme, og det var også smykker og kontanter, tyvene gik efter, fortæller Ulf Munch Sørensen.

Og den fremgangsmåde ligner mistænkelig meget den indbrudsbølge, der ramte Gistrup over to weekender i april.

- Vi arbejder også ud fra, at det kan være de samme gerningsmænd, siger Ulf Munch Sørensen.

Kig overvågning igennem

Han opfordrer borgere i Gistrup og Hasseris om at være ekstra opmærksomme på personer og køretøjer. Og selvom man ikke har haft indbrud, så må man gerne kigge sin videoovervågning igennem. Indbrudstyvene kan nemlig sagtens have været inde i haven eller indkørslen for at se, om der er nogen hjemme.

- Hvis man har videoovervågning, så må man meget gerne kigge det igennem og ringe til os med det samme, hvis man ser noget, siger politikommissæren.

Politiet har et signalement af to mænd, der kan have forbindelse til indbruddene i Gistrup.

De beskrives som:

A:Lys i huden, bærer kasket med mærke på siden, jakke med hætte, brystlomme på venstre bryst med lynlås, joggingbukser, bærer handsker med refleks, samt New Balance sko.

B:Lys i huden, bærer kasket, jakke/skaljakke med hætte, halsedisse, rygsæk, handsker med refleks, samt tennissko - muligvis Adidas (striber).

Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114.