Gjorde "uhyggeligt" fund: Politi og redning i aktion på fjorden

AGGER:Mandag aften var fotograf Shanti Lfe, som så ofte før, ude ved fjorden nær Agger for at fotografere fuglelivet.

Det var imidlertid noget helt andet, der fangede hans opmærksomhed - ude i vandet lå nemlig det, der lignede en menneskeskikkelse, med den ene arm rakt op af vandet.

- Der er mange flotte terner lige nu, som jeg var ude for at fotografere. Men pludselig så jeg noget i vandet, og jeg har en lang telelinse, som jeg zoomede ind med, og jeg kunne se en arm og en negl stikke op. Jeg tænkte: "What the fuck", siger Shanti Lfe.

Han ringede og sendte billeder til politiet, der straks rykkede ud og kontaktede en redningsbåd, som kunne assistere med at bjærge et menneske fra vandet.

- Lige inden, politiet kom, kunne jeg se en tå stikke op af bølgerne, og jeg troede helt sikkert, at det var et menneske, der lå derude, siger Shanti Lfe.

Det viste sig heldigvis, da politi og redning kom frem, at der blot var tale om en dukke, omend en ganske livagtig en af slagsen - ifølge Shanti Lfe sagde politiet til ham, at det var en form for lolitadukke.

Lokalpolitiet i Thisted bekræfter, at man mandag aften kl. 19.22 har været ude ved Agger for at bjærge dukken.

- Dukken hidrører formentlig fra den sejlbåd, der ligger dernede, som vi har været ude ved tidligere, siger politikommissær Henrik Jensen.

- Vi arbejder i øjeblikket på at få lavet en fremlysning af ejeren til den båd, med henblik på at få den fjernet. Men der er et regelsæt i forhold til varsling, som vi er nødt til at overholde, siger politikommissæren, der ikke ønsker at komme nærmere ind på en nærmere beskrivelse af dukken.

Han var chokeret i øjeblikket, men dagen derpå kan Shanti Lfe godt se det pudsige i situationen - det er lige til skjult kamera, mener han:

- Nu kan vi jo grine af det, fordi det bare var en dukke. Jeg har da også lavet nogle jokes om, om der var nogen, der skulle bruge en hånd, siger Shanti Lfe.