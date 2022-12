Glat føre driller stadig: Yngre kvinde endte på mark

THY:Selvom det atter er blevet plusgrader, advarer lokalpolitiet i Thisted om, at de kolde veje fortsat kan byde på glat føre.

Således måtte politiet rykke ud til to mindre færdselsuheld tirsdag eftermiddag og aften.

Først i krydset mellem Vorupørvej og Svalgårdsvej i Sjørring kl. 16.23. Her holdt en bil, ført af en 52-årig lokal kvinde, stille på Vorupørvej, fordi hun skulle dreje ind på Svalgårdsvej.

Det overså en 62-årig mand fra Thisted, angiveligt på grund af regn og tåge, hvorfor han forsøgte at undvige og dermed strejfede en modkørende bil ført af en 58-årig mand fra Vorupør.

Det førte til lidt materiel skade i form af overfladiske ridser. To personer blev kørt til Thisted Sygehus for at blive tilset af læger, men de kunne efterfølgende konstateres uskatte.

Kl. 22.41 skete et færdselsuheld på Tømmerbyvej i Vesløs. Her kørte en 23-årig kvinde, da hun pludselig mistede herredømmer over bilen på grund af is på vejen.

Bilen endte ude på en mark, og der blev tilkaldt ambulance til stedet som dog kunne konstatere, at kvinden ikke var kommet noget til.