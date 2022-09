Livsnerve brændt over - fodboldklub i store problemer

NYKØBING:Ukendte gerningsmænd har med en grov tackling gjort livet surt for fodboldklubben MorsØ FC.

Midt i skoletiden tirsdag eftermiddag blev den kunststofbane, som klubbens små 40 hold flittigt benytter, ødelagt af en påsat brand, der startede i en skraldespand, nedbrændte en udskiftningsboks og smeltede et større område af banen omkring udskiftningsboksen, før Nordjyllands Beredskab fik slukket ilden.

- Jeg er pisseirriteret over, at der kommer sådan nogle lømler og bøller og ødelægger det for alle andre. Vi synes, vi går og passer godt på anlægget, så det bliver jeg godt nok sur over, lyder det fra Thomas Noppenau, bestyrelsesformand i MorsØ FC.

Kunststofbanen, der ligger mellem Dueholmskolen, Morsø Gymnasium og Morsø Sparekasse Arena, blev anlagt i 2013 og og er ejet af Morsø Kommune. Den blev anlagt i 2013 og en af øens blot to kunststofbaner. Den anden ligger i Vils.

Banen er dagligt i brug tidligt og sent.

- Men nu har kommunen spærret hele området af, og ingen må bruge det, før de har overblik over situationen. Det er alt sammen utroligt trælst. Det begynder jo at blive mørkt om aftenen, når vi skal spille kampe, og vi har kun to baner med lys. Kunststofbanen er den ene, forklarer Thomas Noppenau.

Han anslår, at der ved branden hurtigt kan være sket skader for over 100.000 kr. Den del af prisen for branden er klubben uvedkommende, eftersom banen er kommunalt ejet.

Thomas Noppenau og den øvrige bestyrelse har ingen konkret mistanke om, hvem gerningsmændene til branden er. Onsdag eftermiddag har bestyrelsen offentliggjort billeder af den ødelagte bane på klubbens Facebook-side, hvor de oplyser, at klubben ligger inde med billeder af fire-fem knallertkørere, der opholdt sig på området søndag aften.

Samtidig opfordrer klubben folk, der har oplysninger, der kan føre til en opklaring af sagen, til at kontakte enten klubbens bestyrelse eller politiet.

- Vi har en lille formodning om, hvem knallertkørerne er. Vi ved selvfølgelig ikke, om de har forbindelse til branden. Men vi ved, at politiet har været på Dueholmskolen, gymnasiet og i arenaen, som har nogle overvågningskameraer, som de er ved at granske, siger Thomas Noppenau.

Thomas Noppenau, formand for MorsØ FC, er grundigt irriteret over den brand, der har spændt ben for klubbens hold og kampafvikling. Arkivfoto: Diana Holm

MorsØ FC's bedste hold spiller i serie 2, pulje 15, hvor klubben er ubesejret i fem kampe og netop nu indtager andenpladsen efter to sejre og tre uafgjorte kampe.

Meget belejligt skal serie 2-mandskabet spille de næste to kampe på udebane.