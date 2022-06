Grufuld inkasso: Natligt overfald med bid og peberspray

AALBORG: Der blev brugt særdeles voldsomme - og ulovlige - inkassometoder, da to mænd på henholdsvis 32 og 38 år i marts forsøgte at inddrive en gæld på 1500 kr. hos en mand i 30'erne fra Farsø.

Det blev tirsdag afsløret ved Retten i Aalborg, hvor de to mænd stod tiltalt for blandt andet vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, trusler, overtrædelse af våbenloven samt hærværk.

Natten til 18. marts i år kl. ca. 02.45 sparkede de to mænd sig - ifølge anklageskriftet - adgang til adressen i Farsø ved at sparke hoveddøren op, og blev starten på et regulært mareridt for manden, de overfaldt.

To dage forinden havde den 32-årige tiltalte varslet, at noget var under opsejling, da han via messenger sendte et foto af en afklippet finger til manden i Farsø.

Under en længere mishandling fik han både sprøjtet peberspray i øjnene, ligesom han fik kastet en skuffe i ryggen samt modtog flere knytnæveslag og skaller. Men det stoppede ikke der, for flere gange bed den 38-årige mand offeret i hans underarme i et forsøg på at inddrive gælden.

- I retten forklarede han, at beløbet, han skyldte, efter hans erindring var på 1500 kr. Og så kunne han ikke huske, om der var løbet renter på, forklarer anklager Thomas Klingenberg fra Nordjyllands Politi.

De to mænd var også tiltalt for at slået deres offer med både en hammer og et spækbræt af træ, som blev fundet på adressen. Men i retten kunne offeret ikke huske, at det var tilfældet, og de to tiltalte har på intet tidspunkt under sagen ønsket at forklare sig. Hverken i grundlovsforhøret eller ved retssagen tirsdag.

Begge tiltalte nægtede sig skyldige i tiltalen om den grove vold, men de havde dog via deres forsvarere erkendt, at de havde været på adressen i Farsø for at inddrive gæld, oplyser Thomas Klingenberg.

En enig domsmandsret i Aalborg kendte begge tiltalte skyldige i vold, ligesom brugen af peberspray indbragte dem en dom for overtrædelse af våbenlovens §10. Den 32-årige blev dømt for trusler, da det var ham, der sendte billedet af den afhuggede finger til manden, der blev overfaldet.

Til gengæld fandt retten det ikke bevist, at det var de to tiltalte, som havde ødelagt hoveddøren, og derfor blev de frifundet for hærværk.

Den 32-årige, som tidligere er dømt for vold, fik en dom på seks måneders ubetinget fængsel, som han modtog. Den 38-årige fik en dom på fire måneders fængsel, som han udbad sig betænkningstid i forhold til at anke.

Dommene blev afsagt af en enig domsmandsret.