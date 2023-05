Bizart hærværk: Forsøgte at sætte ild til toiletbørste

ØSTER JØLBY: Hærværksmænd har været på spil i Præstbro Anlægget ved Øster Jølby mellem onsdag 10. maj og torsdag 11. maj.

Lokalpolitiet i Thisted oplyser, at ukendte gerningsmænd har smadret et bord-bænkesæt, men derudover har der også været forsøg på ildspåsættelse.

Det er sket på et toilet ved shelterpladsen. Man har forsøgt at antænde aftørringspapir, toiletpapir og toiletbørste på stedet.

Et andet sted, hvor det har lugtet lidt brunt og brændt, var Stensagervej i Flade.

Her traf politiet mandag to unge mænd, en 23-årig og en 20-årig, som havde været i gang med at afbrænde forskelligt materiale, herunder plastik.

Klokken var 22.30, da politiet bad de to mænd slukke ilden.