Hærværksmand skal findes: Politiet beder lokale om hjælp

Det hærværk, der blev udført forrige weekend på et vægmaleri ved Skinnerup Mark nær Nors, har nu affødt en politianmeldelse.

Det bekræfter Henrik Jensen, politikommissær ved Lokalpoltiet i Thisted.

Vægmaleriet, der forestiller store sommerfugle, blev påført sort spraymaling med forskellige ord og navne. Politiet skal nu efterforske sagen, men beder samtidig borgerne om hjælp:

- Vi mangler hjælp til at finde gerningsmændene og opfordrer alle, der har informationer i sagen, om at ringe til os på tlf. 114, siger Henrik Jensen.

Selvom graffitien indeholder identificerbare oplysninger, der har ført frem til i hvert fald to navngivne personer, så er der ikke noget, der umiddelbart tyder på, at disse personer skulle være gerningsmændene, vurderer han:

- Der er noget, der tyder på, at hærværksmændene har misbrugt andres tags (mærke eller signatur, som graffitimalere påfører deres værker, red.). Men der kunne jo godt være nogle i miljøet, der ved, hvem det er, der har været ude for at lege med spraymaling, siger politikommissæren.

Det er Thisted Kommune, der har anmeldt hærværket til politiet.