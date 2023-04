Hentede kokain for millioner - anholdt i Aalborg

AALBORG:To mænd og en kvinde er fredag blevet varetægtsfængslet i knap fire uger i stor sag om hele 20 kilo kokain.

En 45-årig kvinde og en 48-årig mand er sigtet for at have hentet de 20 kilo kokain fra Sjælland 19. december sidste år, hvor de først afleverede 17 kilo i Østjylland, inden de afleverede de sidste tre kilo narko til en 23-årige mand på Fredrik Bajers Vej i Aalborg Øst.

Det oplyser anklager Kim Kristensen.

Der er tale om narko for adskillige millioner kroner - på gadeplan vil 20 kilo kokain have en værdi over 10 millioner kroner.

Alle tre blev anholdt torsdag formiddag på forskellige adresser i Nordjylland efter en målrettet efterforskning mod dem.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og derfor er de nærmere detaljer i sagen ukendt for offentligheden.

De tre sigtede nægter sig alle skyldige, men kærede ikke varetægtsfængslingen.