Højesteret enig med landsret: Bankdirektør undgår kæmpe millionkrav

Højesteret mener ligesom landsretten, at den tidligere direktør i Ebh Bank Finn Strier Poulsen skal betale to millioner kroner i erstatning.

Det statslige selskab Finansiel Stabilitet ville ellers have ham til at betale 100 millioner kroner i erstatning.

Men det afviser Højesteret i store træk fredag. Retten stadfæster Vestre Landsrets dom.

Det hele begyndte i 2008, da Ebh Bank, der havde hovedsæde i Fjerritslev, gik konkurs.

Tabene blev opgjort til i alt 3,3 milliarder kroner. En god tredjedel skyldtes ifølge Finansiel Stabilitet de generelle konjunkturer og finanskrisen.

I 2010 stævnede Finansiel Stabilitet bankens tidligere ledelse og revision med et krav om erstatning på 700 millioner kroner.

Det blev så barberet ned til 550 millioner kroner i en enormt stor retssag ved Vestre Landsret i 2020.

Her var Strier Poulsen den eneste, der endte med at skulle til lommerne. I alt 15 personer og revisionsselskabet BDO var sagsøgt.

Han blev dømt til at betale to millioner kroner i erstatning. Det var altså meget langt fra påstanden på 550 millioner kroner.

Efter nederlaget i landsretten valgte Finansiel Stabilitet at forfølge sagen i Højesteret. Denne gang dog med krav om 100 millioner kroner. Men det er altså blevet afvist fredag.

Strier Poulsen blev dømt, fordi banken købte et pantebrev af hans hustrus selskab, efter at pantebrevets debitor havde anmeldt betalingsstandsning.

Landsrettens dommere mente, at direktøren ikke havde handlet pantebrevet i bankens interesse.

Også i andre tilfælde gik han for langt med hensyn til pantebreve og handlede dermed ansvarspådragende.

Men her mente landsretten ikke, at Finansiel Stabilitet kunne føre beviser for et tab, der berettigede til erstatning.

Højesteret er dog på det punkt af en anden opfattelse.

- I det nævnte forhold fandt Højesteret, at direktøren ikke havde handlet ansvarspådragende over for banken, hvorfor der ikke var anledning til at vurdere spørgsmålet om bankens tab, står der i dommen.

Højesteret mener dog - ligesom landsretten - at den tidligere bankdirektør altså har et erstatningsansvar på to millioner kroner.

Finansiel Stabilitet skal betale tre millioner kroner i sagsomkostninger for Højesteret.

Desuden skal selskabet betale omkring 76.300 kroner i sagsomkostninger til Finn Srier Poulsen. Det fremgår af dommen.

